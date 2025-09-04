Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos

El menor havia cobrat 20 euros per entregar un paquet en una adreça concreta

Imatge d'arxiu d'un revòlver

Imatge d'arxiu d'un revòlver / Pixabay

Bruna Segura

EFE

Granada

La Policia Nacional ha localitzat un menor de dotze anys que, de matinada, caminava per Granada amb una motxilla on portava droga, fàrmacs, un revòlver i més de 70 cartutxos de diferent calibre. El nen va declarar que havia rebut 20 euros per entregar el paquet en una adreça concreta.

Segons ha informat el cos policial, uns agents van veure el menor sol al districte Nord de Granada i s’hi van acostar per comprovar si necessitava ajuda. En aquell moment, el noi, amb actitud nerviosa, va canviar de direcció.

Els agents el van interceptar i li van demanar les dades. El menor, que portava una motxilla i una bossa de ràfia, va titubejar però va acabar facilitant el seu nom i l’edat, sense explicar què transportava ni cap a on es dirigia.

En revisar la bossa, hi van trobar unes sabatilles, llibres, fàrmacs, un telèfon mòbil i una bossa de plàstic amb uns 50 grams de marihuana. A l’interior de la motxilla hi havia un revòlver calibre 38 amb les empunyadures de nacre, un mitjó amb 37 cartutxos, un altre amb 9 més i una bossa de plàstic transparent amb 35 cartutxos addicionals.

Mentre els agents intervenien, es va presentar la mare del menor amb la seva documentació i la del nen. Va explicar que un desconegut li havia donat tot el que portava amb la instrucció d’entregar-ho en una adreça, a canvi de 20 euros.

La Policia Nacional va traslladar mare i fill a dependències policials abans de deixar-los en llibertat, i va intervenir el material per investigar-ne la procedència.

