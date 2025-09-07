Successos
Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : "El conductor estava marejat abans de l’accident"
Els ferits lleus que no han sigut traslladats a hospitals han sigut atesos al poliesportiu Can Xaubet de Pineda de Mar, on han rebut també suport psicològic
María Mondéjar
Encara masegats, adolorits i una mica desorientats, els passatgers de l’autobús que aquest diumenge ha bolcat a l’autovia C-32, al seu pas per Santa Susanna, han anat arribant aquesta tarda al poliesportiu de CanXaubet, a Pineda de Mar, en minibusos i ambulàncies. «El conductor estava marejat, es trobava malament», asseguren els afectats que han aconseguit sortir pel seu propi peu del vehicle accidentat.
Després d’esperar durant una bona estona als vorals de la carretera tallada, amb l’ensurt al cos, han anat desfilant per l’equipament esportiu cedit per l’Ajuntament de Pineda, on el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha habilitat una espècie de dispensari per atendre els ferits lleus. També se’ls ha ofert atenció psicològica.
Alguns han sortit al cap de pocs minuts, com dues persones a qui efectius de Protecció Civil han acompanyat fins a l’estació de Calella per agafar el tren a Barcelona. D’altres, com una jove d’Oviedo, que encara no ha acabat de digerir el que li ha passat, expliquen a aquest diari com ha sigut el moment. «He sortit volant i he picat amb l’esquena contra les maletes i el portaequipatges... Em fa molt mal, però m’han dit que és muscular», relata. «Hem caigut per la cuneta, però per sort hi havia un munt de mala herba al bosc». Dos amics seus són a l’hospital: un amb una espatlla dislocada i una altra amb una possible fractura de pelvis. «Estàvem per l’autopista i l’autobús s’ha anat ficant al bosc cap avall», explica la Mar, també d’Oviedo, de 19 anys. «Algú ha trencat la finestra del darrere i hem pogut sortir a peu», afegeix la jove.
«Tots els que són a Can Xaubet es troben en bones condicions de salut i, quan ens ho indiquin els serveis sanitaris, podran continuar els seus viatges o tornar al seu lloc d’origen», detalla l’alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que explica que entre els afectats «hi ha tota mena de persones, grups de joves i també famílies que tornaven de les vacances o que anaven a passar el dia a Barcelona, fins i tot amb algun nen o nena que està aquí amb la seva família».
La preocupació, després de la commoció, per a molts d’ells eren les maletes. «Alguns d’ells ja les han pogut recuperar i d’altres encara no i estan intentant trobar totes les seves pertinences per poder fer això que tots desitgen: tornar a casa al més aviat possible», afirma l’alcaldessa.
