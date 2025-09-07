Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
El vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un talús
Un autocar procedent de Lloret de Mar ha bolcat aquest diumenge a la C-32 a Santa Susanna, al Maresme, i ha deixat 53 persones afectades. Segons informació preliminar del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues persones han resultat ferides de gravetat i evacuades a l'Hospital Germans Trias Pujol i una altra ferida menys greu, traslladada a l'Hospital de Mataró. També hi ha hagut un ferit lleu traslladat a l'Hospital de Mataró i cinc ferits lleus més a l'Hospital de Calella. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.22 hores al quilòmetre 127,7 de la C-32, en direcció Barcelona. Segons les primeres informacions, l'autocar ha sortit de la via i ha caigut per un talús. El vehicle, procedent de Lloret de Mar, transportava una seixantena de persones de diverses nacionalitats amb destí a l'aeroport del Prat.
La majoria dels passatgers de l'autocar han sortit pel seu propi peu i han pujat pel talús on ha anat a parar el vehicle. Els Bombers estan revisant el bus i els voltants per assegurar-se que no hi hagi ningú. Segons les primeres informacions, l’autocar cobriria una línia de Lloret de Mar a l’aeroport amb diverses parades.
Les persones que no han estat traslladades a centres hospitalaris s'han ubicat al pavelló Can Xaubet de Pineda de Mar. En aquest centre hi ha efectes de Protecció Civil de la Generalitat i del municipi, Creu Roja, SEM, Mossos d’Esquadra, Policia Local. Segons els Bombers, l'empresa de transport ja ha enviat un altre vehicle per continuar la ruta amb el passatge il·lès.
14 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona i també cinc ambulàncies del SEM, dos helicòpters medicalitzats i un equip conjunt dels dos cossos. També s’hi ha desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra. El SEM també ha activat el seu suport psicològic al Poliesportiu la Pineda.
Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i l’autopista ha estat totalment tallada en sentit Barcelona durant uns minuts. Posteriorment, s'ha obert un carril en sentit Barcelona i ha provocat dos quilòmetres de retencions des de Palafolls. El telèfon 112 ha rebut una quinzena de trucades per aquest accident.
A través del seu compte d'X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat una "ràpida recuperació" als ferits per l'accident i ha agraït la tasca dels serveis d'emergències.
“Una espècie de miracle”
En declaracions a l’ACN, l’alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha apuntat que, veient les circumstàncies del sinistre viari, en què l’autocar s’ha precipitat pel terraplè fins al fons d'una riera, és com una “espècie de miracle” que les afectacions no siguin encara més greus; un pensament compartit, ha dit, entre els membres dels cossos de seguretat i emergències que estan treballant en l’accident.
Alemany, que s’ha apropat al lloc del sinistre per la proximitat del municipi, ha indicat que l’autocar ha sortit de la via en una recta que fa baixada just després del primer túnel que marca el límit entre el terme de Palafolls i el de Santa Susanna, abans d'arribar on hi havia l’antiga àrea de servei i ara hi ha una instal·lació de plaques fotovoltaiques. L’alcalde ha assenyalat que no hi ha un risc especial per a la circulació en el punt on ha tingut lloc el sinistre, ja que es tracta d’una recta amb tota la visibilitat possible.
"He sentit un gran soroll"
Per la seva banda, Artur Caparrós, veí del Mas la Gleva, a només 50 metres del lloc de l'accident, ha explicat que ha escoltat un gran soroll de sirenes de Bombers i helicòpters. "He sortit de casa i he constatat que era un accident, però no he vist que fos un autocar", ha apuntat Caparrós, que afirma de la perillositat de la C-32 en aquest punt. "És una zona de baixada, amb fort pendent, i la gent circula a 120 km/h", ha assenyalat el veí del Mas la Gleva. "Jo estic preparant un informe per a Trànsit i el Departament de Territori. I he demanat, sense èxit, un radar de tram a la zona", ha comentat Caparrós.
