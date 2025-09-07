Ensurt per un incendi en una nau abandonada a Bescanó
Cinc dotacions dels Bombers han treballat per apagar el foc que s'havia originat a la segona planta
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge de matinada en l'extinció d'un incendi en una nau abandonada a Bescanó, a la vora de la carretera N-141E. L'avís s'ha rebut a les 4.09h per un foc que ha començat a la segona planta. No ha transcendit quines han estat les causes de l'incendi, però hi cremaven papers i restes.
Cinc dotacions dels Bombers han apagat el foc i han buscat si hi havia alguna persona a l'interior. Finalment, no s'ha trobat a ningú i s'ha donat per extingit a les 5.05h.
