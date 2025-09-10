Assassinen a ganivetades de l’exsubcampió mundial de culturisme Valter de Vargas
El culturista brasiler, de 41 anys, va ser trobat mort al seu domicili de Chapecó
El món del culturisme ha rebut una nova tragèdia amb la mort de Valter de Vargas Aita, exsubcampió mundial i cinc vegades campió estatal al Brasil. El seu cos va ser trobat amb diverses ganivetades a l’abdomen, l’esquena, la cara i el coll al seu domicili de Chapecó, on residia amb una dona.
Segons la Divisió d’Homicidis, l’origen del crim hauria estat una baralla entre tots dos. Valter va intentar fugir de l’apartament i demanar ajuda, però només va deixar un reguer de sang per les escales abans de desplomar-se.
La principal sospitosa és la dona de 43 anys amb qui vivia, que té antecedents per un altre assassinat i es trobava en busca i captura. Ella mateixa també va patir ferides d’arma blanca i va haver de ser hospitalitzada en estat greu.
Tot i que ja no competia, Valter de Vargas continuava vinculat al món del fitness com a entrenador personal, i mantenia una comunitat activa de seguidors a les xarxes socials.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot