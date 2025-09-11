Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
La dona, de més de 100 anys, hauria mort el setembre de 2024 per causes naturals
EFE
La policia italiana ha trobat a Bèrgam (nord d’Itàlia) el cos momificat d’una dona de 101 anys que la seva filla hauria mantingut amagat al domicili familiar durant més d’un any sense notificar-ne la mort.
El cadàver, identificat com Francesca Pettinato, nascuda el 1923, va ser localitzat al llit, cobert amb diverses mantes, després que el seu altre fill alertés que feia dies que no podia contactar amb la seva germana i que els veïns es queixessin de la forta i persistent pudor que sortia de l’habitatge.
Segons les primeres investigacions, la filla, de 60 anys i funcionària pública, podria haver continuat cobrant la pensió de la mare i demanat permisos laborals per cuidar-la tot i que ja era morta.
L’habitatge es trobava en condicions d’insalubritat i abandonament i ha estat precintat per les autoritats. La filla ha estat traslladada a la unitat de Psiquiatria de l’hospital Papa Giovanni XXIII, on continua ingressada. De moment no s’han presentat càrrecs penals contra ella, a l’espera dels resultats de l’autòpsia ordenada per la Fiscalia de Bèrgam.
