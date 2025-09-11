Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
L’home, de 58 anys i amb 30 anys d’experiència, va ser atacat mentre supervisava la zona d’animals salvatges
Un grup de cinc lleons ha matat un cuidador de 58 anys al parc Safari World, el zoo més gran de Bangkok (Tailàndia), davant de desenes de visitants que van presenciar l’atac sense poder intervenir.
Segons han informat els mitjans locals, els turistes van intentar espantar els animals amb botzines, però no van aconseguir aturar-los. L’home, que treballava al centre des de feia tres dècades, supervisava la zona dels animals salvatges quan va ser atacat a mossegades fins a la mort.
És el primer cop que es produeix un succés d’aquest tipus al recinte, que compta amb un total de 32 lleons. El personal del centre ha mostrat la seva consternació pels fets, mentre que les autoritats han obert una investigació per aclarir-ne les circumstàncies.
Diverses organitzacions animalistes, com PETA, han denunciat les condicions en què viuen moltes espècies en aquest tipus d’espais i han tornat a reclamar el tancament progressiu dels zoològics i el trasllat dels animals a santuaris on puguin viure en semillibertat.
