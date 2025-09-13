Tiroteig en un parc de Mollet: Desconeguts obren foc contra un grup de persones i deixen tres ferits, dos d'ells crítics
L'incident s'ha produït pels voltants de les 00.30 hores, quan els autors dels trets han arribat en motocicleta al Parc de Colors
ACN
Tres persones han resultat ferides, dues en estat crític i una de menys greu, en un tiroteig de matinada en un parc de Mollet (Vallès Oriental), segons els Mossos d'Esquadra. L'incident s'ha produït pels voltants de les 00.30 hores d'aquest dissabte al Parc de Colors, a tocar de l'Hospital de Mollet. Segons ha avançat 'El Caso', els autors anaven en motocicleta, han obert foc contra un grup de persones que estaven assegudes a la zona i han fugit amb el mateix vehicle. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord s'ha fet càrrec del cas per mirar d'identificar i localitzar els responsables del tiroteig. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha condemnat "amb fermesa" aquestes agressions amb arma de foc al Parc de Colors.
Els tres ferits, dos de crítics i un de menys greu, han estat evacuats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a diferents centres hospitalaris. En un comunicat, el consistori vallesà ha precisat que les dotacions policials que es trobaven patrullant pel barri de Plana Lledó van ser alertades del tiroteig per diversos testimonis. Tres dotacions de la Policia Municipal i tres patrulles de Mossos d'Esquadra es van desplaçar ràpidament al lloc per atendre les víctimes i van agafar declaració a testimonis. Altres dotacions de Mossos i Policies Locals van començar la recerca de l'agressor amb controls d'entrada i sortida a diferents poblacions veïnes del Vallès Oriental com Parets del Vallès, la Llagosta o Santa Perpètua de Mogoda.
L'Ajuntament de Mollet del Vallès assegura que està en "contacte permanent" amb els equips d'investigació dels Mossos per aclarir l'incident i afirma que continuarà treballant per "reforçar la seguretat i la convivència" a la població.
