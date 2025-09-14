Una explosió de gas en un bar de Vallecas deixa un mort i 25 ferits
Javier Niño González
Un home de 52 anys ha mort aquest dissabte per una explosió de gas en un bar del districte madrileny de Puente de Vallecas, una tragèdia que també ha deixat 25 ferits, tres d’ells en estat greu i dos amb pronòstic potencialment greu, segons ha informat Emergències Madrid.
La víctima, localitzada sota la runa
Els bombers de l’Ajuntament de Madrid han localitzat la víctima mortal al soterrani de l’edifici afectat, sota més d’un metre de sorra i runa. La deflagració s’ha produït al bar Mis Tesoros, situat al carrer Manuel Maroto, i també ha afectat l’immoble d’habitatges ubicat damunt l’establiment.
Operatiu d’emergències
Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat 18 dotacions de Bombers de l’Ajuntament de Madrid, inclosa la Unitat Canina, a més d’equips del SUMMA 112. Els bombers han treballat en les tasques de desescombrament i en la revisió estructural de l’edifici, que ha patit danys com a conseqüència de l’explosió.
La Policia Municipal ha desplegat la seva Secció de Suport Aeri, que ha emprat drons per avaluar l’estat de la construcció. Així mateix, diversos agents han regulat el trànsit a la zona, on el carrer ha romàs tallat durant hores.
Reaccions institucionals i polítiques
L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha traslladat el seu suport a les víctimes i a les seves famílies a través d’un missatge publicat a la xarxa social X: “Estem pendents de la situació a Puente de Vallecas”.
També la portaveu del PSOE a l’Ajuntament, Reyes Maroto, ha expressat la seva solidaritat amb les persones afectades i ha agraït als serveis d’emergència la seva “ràpida intervenció”.
