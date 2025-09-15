El ‘top manta’ es dispara a Catalunya: 139.200 falsificacions requisades valorades en 26 milions d’euros
El 2024 es van confiscar 46.000 productes amb un valor de 12 milions d’euros al mercat negre
La Guàrdia Civil deté dues persones i n’investiga 101 per pertànyer a xarxes criminals dedicades al tràfic de falsificacions
Germán González
Entre abril i agost, la Guàrdia Civil ha donat un cop important a la venda ambulant il·legal a Catalunya a l’actuar tant contra els manters, els basars que venen aquest tipus de productes falsificats i els grups organitzats que emmagatzemin i distribueixen aquest material. En total els agents han requisat 139.200 productes falsificats, principalment roba esportiva, calçat i bolsos, amb un valor al mercat il·lícit de 26 milions d’euros.
En les diverses operacions realitzades s’han detingut dues persones, un d’ells el principal responsable de distribuir i proveir manters de diferents localitats turístiques catalanes, i també hi ha 101 investigats per aquests delictes contra la propietat industrial. Segons la Guàrdia Civil, l’estiu del 2024 es van fer 29 actuacions a Catalunya amb 43.673 articles falsos requisats valorats en 12 milions d’euros. Hi va haver dos detinguts i 45 investigats.
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha recordat que aquesta venda ambulant il·legal constitueix un delicte a més d’un important perjudici econòmic contra els comerços regulats, una afectació a les marques falsificades i una important evasió d’impostos que podria repercutir en serveis públics. A més, ha assenyalat que també significa una important «explotació laboral» contra els manters, ja que estan «enganxats a les organitzacions criminals» per haver de comprar el producte abans de vendre’l.
«Les màfies no trobaran un territori còmode, no podem permetre que Catalunya sigui un ‘hub’ de falsificacions que després s’exporten a altres països», ha assenyalat Prieto, que ha remarcat la col·laboració de la Guàrdia Civil amb altres cossos policials i administracions locals per acabar amb el ‘top manta’. En el mateix sentit s’ha expressat el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el general Pedro Antonio Pizarro, que ha destacat la importància d’atacar «de manera conjunta» el «problema multidisciplinari» de la venda ambulant.
A més, el general ha remarcat que molts venedors «venen a fer la campanya de la ‘manta’ a Espanya durant l’estiu i després se’n tornen als seus països d’origen amb el que s’ha recaptat. És delinqüència organitzada pura i dura». Pizarro ha afegit que aquest estiu s’han decomissat més productes falsificats que altres anys però per les tres operacions importants a Lleida, Tarragona i Girona contra la distribució d’aquest material fraudulent.
En concret, aquest estiu 665 efectius de la Guàrdia Civil han efectuat 51 actuacions a tot Catalunya que han suposat la confisc ació de 139.200 articles falsos amb un valor al mercat de 26 milions d’euros. S’han detingut dues persones, una a Lleida i una altra a Girona, i hi ha 101 investigats per vendre aquest material i pertànyer als canals de distribució.
Els agents han realitzat 23 actuacions contra la venda ambulant en zona pública, principalment en zones turístiques de la costa, i 25 intervencions més en comerços legals, sobretot en localitats de Girona com la Jonquera, que venien productes falsos. Juntament amb aquestes intervencions la Guàrdia Civil ha liderat tres operacions importants contra les màfies que emmagatzemen i distribueixen aquest material fraudulent: a Tarragona es van intervenir 15.000 peces amb un valor al mercat d’1,2 milions d’euros; a Lleida 31.200 articles amb un valor de 5,2 milions d’euros, i a Roses, en un operatiu conjunt amb els Mossos i la Policia Nacional, es van confiscar 35.000 productes amb un valor al mercat negre de 4 milions d’euros.
Operació a Lleida
El capità Antoni Lorenzo, cap de la Unitat orgànica de la Policia Judicial de la comandància de Lleida, ha explicat que en una de les operacions s’ha desarticulat una xarxa organitzada que proveïa de productes falsos tot Catalunya, la resta d’Espanya i bona part d’Europa. Es va detenir el principal responsable, d’origen senegalès, que rebia el material fals, l’emmagatzemava en locals d’Alpicat (Lleida) i després el distribuïa a ‘manters’, que col·locava en localitats turístiques de Tarragona i Barcelona perquè ho venguessin. A més, aquest sospitós venia per paqueteria a la resta del món productes falsos, per a la qual cosa utilitzava diversos documents fraudulents i així dificultar que el detectessin.
Aquesta operació continua oberta, ja que els investigadors miren de saber com arribaven aquests productes falsos a Catalunya. A més, des de la Guàrdia Civil es mantenen les inspeccions a comerços que venen productes falsos i s’està pendent de ‘manters’ que segueixen en actiu, malgrat que el general Pizarro ha remarcat que la seva presència al carrer al llarg d’aquest estiu «ha baixat».
Al costat dels articles falsos intervinguts, la Guàrdia Civil ha requisat 774 logos per imprimir peces que imitaven marques de reconegut prestigi. També han aixecat 199 actes per infraccions de contraban, 22 denúncies per infraccions contra la llei de seguretat ciutadana, principalment per tenir armes blanques o drogues, i 73 denúncies administratives més.
La Guàrdia Civil ha comptat amb el suport de pèrits especialitzats en propietat industrial que havien de certificar l’autenticitat de les marques imitades i han calculat l’impacte econòmic del frau.
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- Aigua amb gas, si-us plau
- La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»