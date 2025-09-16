Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor una persona atropellada per un camió a l'N-II a Tordera

La víctima mortal tenia el vehicle aturat al voral

Un vehicles dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Un vehicles dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Tordera

Una persona que tenia el vehicle aturat al voral ha mort aquest dimarts al matí atropellada per un camió a l'N-II, a l'altura de Tordera, al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 09.02 hores. Els fets han passat al quilòmetre 686, en sentit Maçanet de la Selva. Amb aquesta víctima, ja són 104 les persones que han perdut la vida a les carreteres interurbanes catalanes aquest any, 9 de les quals atropellades. Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s’han activat cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

