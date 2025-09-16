Rescaten dues persones per l'ensorrament parcial d'un pis a Sallent: "M'ha caigut el sostre i l'home de dalt"
Les persones havien quedat atrapades a l'interior de l'habitatge
Dues persones han estat rescatades i un total de 13 persones ateses i evacuades per l'ensorrament en un edifici a Sallent, al Bages, aquest dimarts de matinada, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els fets han tingut lloc cap a les 00.40 hores, quan s'ha ensorrat parcialment el tercer pis sobre el segon d'un edifici de planta baixa i tres pisos, al carrer Secretari Bonet. Els Bombers han rescatat de l'interior dues persones que havien quedat atrapades i que han resultat il·leses. A més, han fet recerca per descartar altres possibles afectats. Hi ha treballat cinc dotacions del cos d'emergències. L'edifici té danys estructurals.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès quatre persones afectades i ha activat tres ambulàncies i un metge. Es tracta d'una dona i un menor als quals s'ha donat d'alta al lloc; un home també donat d'alta in situ per inhalació de pols i un altre home atès i traslladat a l'hospital en estat menys greu.
Des de l'Ajuntament de Sallent s'informa que durant la matinada de forma temporal s'ha reallotjat les famílies afectades en un hotel.
Aquest dimarts al matí l'equip de govern està reunit amb els serveis tècnics i els serveis socials per gestionar una solució d'habitatge i cobrir les necessitats de les persones que han hagut de ser evacuades.
"M'ha caigut el sostre i l'home de dalt"
Entre les persones afectades hi ha Alfonso González, de 71 anys, que viu amb el seu fill. És el veí del segon pis, i un dels afectats que ho va viure en primera persona. "Estava al menjador, assegut, ja havia sopat i vaig sentir alguna cosa rara, però res. Després m'aixeco i en aquell moment va caure tot el sostre i l'home de dalt també", afirma. Malgrat tota la pols de l'esfondrament, va poder veure que tenia un tall a la cama i el va ajudar. Quan van arribar els sanitaris, se'l van endur a l'hospital. "Està bé", assegura, tot afegint que el menjador ha quedat del tot destrossat.
Amb la por encara al cos, explica que sent que ha tingut molta sort. Amb relació a l'edifici, ha detallat que hi viuen una dotzena de persones i té més de 50 anys. No li consten que s'hagin fet obres importants recentment. "No he pogut agafar res ni tampoc puc ara", afegeix.
