Alerta: La policia avisa sobre una nova estafa relacionada amb el teu cotxe
Els estafadors envien una sol·licitud de Bizum en lloc d’un pagament, i la víctima acaba transferint diners sense adonar-se’n
Els Mossos d’Esquadra han alertat a les xarxes socials sobre una nova modalitat d’estafa que s’està estenent ràpidament i que afecta persones que posen el seu cotxe a la venda en portals en línia.
El frau comença quan un suposat comprador contacta amb la víctima poc després de publicar l’anunci. Es mostra molt educat i aparenta pressa per adquirir el vehicle, fet que genera confiança. Fins i tot pot dir que necessita un justificant per ensenyar al seu cap abans de venir a veure el cotxe.
La trampa arriba quan proposa fer un Bizum com a senyal per reservar el vehicle. En lloc d’enviar diners, però, el que fa és enviar una sol·licitud de pagament: si la víctima l’accepta pensant que està rebent diners, en realitat és ella qui transfereix l’import a l’estafador.
Aquesta tàctica funciona perquè les víctimes, confiades i amb presses per tancar la venda, no s’adonen que no estan rebent un ingrés sinó aprovant un cobrament.
Els Mossos recomanen:
- Desconfiar de compradors amb presses que no vulguin veure el vehicle en persona.
- No facilitar dades personals innecessàries fins que la compravenda estigui avançada.
- Revisar dues vegades qualsevol operació de Bizum abans d’acceptar-la.
- I, si es sospita d’una estafa, denunciar immediatament a la comissaria.
