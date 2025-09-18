Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta: La policia avisa sobre una nova estafa relacionada amb el teu cotxe

Els estafadors envien una sol·licitud de Bizum en lloc d’un pagament, i la víctima acaba transferint diners sense adonar-se’n

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

Bruna Segura

Girona

Els Mossos d’Esquadra han alertat a les xarxes socials sobre una nova modalitat d’estafa que s’està estenent ràpidament i que afecta persones que posen el seu cotxe a la venda en portals en línia.

El frau comença quan un suposat comprador contacta amb la víctima poc després de publicar l’anunci. Es mostra molt educat i aparenta pressa per adquirir el vehicle, fet que genera confiança. Fins i tot pot dir que necessita un justificant per ensenyar al seu cap abans de venir a veure el cotxe.

La trampa arriba quan proposa fer un Bizum com a senyal per reservar el vehicle. En lloc d’enviar diners, però, el que fa és enviar una sol·licitud de pagament: si la víctima l’accepta pensant que està rebent diners, en realitat és ella qui transfereix l’import a l’estafador.

Aquesta tàctica funciona perquè les víctimes, confiades i amb presses per tancar la venda, no s’adonen que no estan rebent un ingrés sinó aprovant un cobrament.

Els Mossos recomanen:

  • Desconfiar de compradors amb presses que no vulguin veure el vehicle en persona.
  • No facilitar dades personals innecessàries fins que la compravenda estigui avançada.
  • Revisar dues vegades qualsevol operació de Bizum abans d’acceptar-la.
  • I, si es sospita d’una estafa, denunciar immediatament a la comissaria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
  2. La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
  3. Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
  4. Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
  5. Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
  6. Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
  7. Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
  8. Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya

Compte: Aquesta serà la multa per no respectar la Zona de Baixes Emissions a Girona

Compte: Aquesta serà la multa per no respectar la Zona de Baixes Emissions a Girona

Ecoener alcanza los 623 MW en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

Ecoener alcanza los 623 MW en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

Les Bernardes de Salt exposa una obra de Cesare da Sesto amb "retocs i intervencions" de Leonardo da Vinci

Les Bernardes de Salt exposa una obra de Cesare da Sesto amb "retocs i intervencions" de Leonardo da Vinci

Alerta: La policia avisa sobre una nova estafa relacionada amb el teu cotxe

Alerta: La policia avisa sobre una nova estafa relacionada amb el teu cotxe

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar

Vídeo: Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris

Vídeo: Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris

Uns 430 joves de 3r d’ESO d’instituts de Salt participen a les Jornades de Joventut

Uns 430 joves de 3r d’ESO d’instituts de Salt participen a les Jornades de Joventut

La Nit Europea de la Recerca torna al CaixaForum de Girona amb tallers i monòlegs científics

La Nit Europea de la Recerca torna al CaixaForum de Girona amb tallers i monòlegs científics
Tracking Pixel Contents