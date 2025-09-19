Males notícies per a Rosa Peral: Nou revés judicial en el cas del crim de la Guàrdia Urbana
L’exagent, condemnada a 25 anys de presó, continua sense permisos penitenciaris mentre el seu còmplice ja n’ha obtingut
El crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, comès la nit de l’1 de maig del 2017, continua generant notícies vuit anys després dels fets. Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó per l’assassinat de la seva parella, el també agent Pedro Rodríguez, ha rebut un nou cop: se li han tornat a denegar els permisos penitenciaris, mentre que el seu examant i còmplice, Albert López, condemnat a 20 anys, ja en gaudeix després d’haver reconegut els fets.
Segons va avançar El Matí de Catalunya Ràdio, López va obtenir el primer permís el juny passat i actualment pot passar algunes hores fora del centre penitenciari i tornar a dormir-hi. En canvi, Peral ha vist rebutjades les quatre sol·licituds que ha presentat. La seva advocada, Núria González, denuncia que “com que no reconeix l’autoria dels fets, no pot sortir, mentre que el seu company condemnat confés ja surt d’excursió”.
A més, aquesta setmana el tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha retirat a Rosa Peral la Medalla d’Honor al Mèrit de la Guàrdia Urbana, que li havia estat concedida l’any 2013. La decisió es va ratificar a la comissió de Presidència, i posa fi a qualsevol vincle institucional entre el consistori barceloní i l’exagent.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»