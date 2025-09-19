Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una turista britànica de 63 anys estrangula una amiga amb el cable de l'aspiradora

La dona, de 63 anys, ha estat detinguda després de confessar el crim; la víctima, també britànica, tenia 65 anys

Bruna Segura

Teresa Domínguez

Benidorm

La Policia Local de Benidorm ha detingut una turista britànica de 63 anys acusada d’haver estrangulat amb el cable d’un aspirador una amiga seva de 65 anys durant una discussió en un apartament del barri del Rincón de Loix, una zona molt freqüentada per turistes anglesos.

Els fets van passar pels volts de la mitjanit de dimecres, i una tercera amiga que era testimoni va alertar el telèfon d’emergències 112, molt alterada, per demanar ajuda urgent. Quan els agents i els serveis mèdics van arribar al lloc, la víctima ja no presentava signes vitals i encara tenia el cable enrotllat al coll, amb clars símptomes d’asfíxia.

La presumpta autora no va oposar resistència i va confessar el crim. Després de la detenció, va ser traslladada a un centre mèdic per a una exploració rutinària. La Policia Nacional ha obert una investigació, i la Policia Científica ha recollit l’arma utilitzada per analitzar-ne les empremtes i restes d’ADN.

Segons ha confirmat l’autòpsia practicada a l’Institut de Medicina Legal d’Alacant, la dona va morir per asfíxia mecànica per estrangulament, tot i que encara cal esperar els resultats de les proves complementàries per tancar l’informe forense definitiu.

