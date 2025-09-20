Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una explosió en un pis d'Olot per una avaria en un escalfador obliga a desallotjar un edifici i deixa una ferida lleu

L'incident ha provocat una forta detonació que ha fet saltar la tapa del vàter i ha deixat el bloc sense aigua

Vehicle de Bombers de la Generalitat

Vehicle de Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Una explosió causada per una avaria a l’escalfador d’aigua en un pis del carrer de la Porra, a Olot, ha provocat aquest dissabte al matí una ferida lleu i el desallotjament de tot l’edifici.

Els fets han passat cap a les 7.55 h, quan els veïns han sentit una forta detonació. Segons les primeres investigacions, la mala connexió de l’aigua amb l’escalfador hauria fet rebentar la cisterna del vàter i una canonada de la cuina, generant una explosió que ha aixecat fins i tot la tapa del vàter.

Dues dotacions dels Bombers s’han desplaçat fins al lloc, juntament amb patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local, que han evacuat els residents de l’immoble. Una noia ha resultat ferida lleu i traslladada a l’Hospital d’Olot.

L’edifici encara es troba sense subministrament d’aigua i resta pendent de la reparació per restablir el servei.

