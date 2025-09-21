Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres

Una persona ha patit cremades lleus

Vehicle de Bombers de la Generalitat

Vehicle de Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Un incendi s'ha declarat aquesta matinada a Figueres a l'antic escorxador. El foc ha començat a l'exterior de la nau abandonada, sota un cobert, on es cremava unes pales de fusta. L'avís s'ha rebut al voltant de les 5.09h.

Una persona que es trobava en el lloc ha patit cremades lleus. Una dotació de bombers s'ha desplaçat fins a la zona i ha aconseguit controlar l'incendi abans que s’estengués. Els bombers han informat que el foc ha afectat principalment fusta, que es trobava apilada a l'exterior de l'edifici.

Les causes de l'incendi encara s'estan investigant.

