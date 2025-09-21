Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben els cadàvers de dos homes en un pis de Lleida

Les víctimes són dos homes de 74 i 33 anys

Agents dels Mossos, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

Lleida

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos homes trobats sense vida a l'interior d'un pis del barri de la Bordeta de Lleida. La descoberta dels cadàvers es va produir ahir dissabte pels voltants de les 14.00 hores en un habitatge al carrer de Puigverd. Segons les primeres informacions, les dues víctimes -de 74 i 33 anys- portarien diversos dies morts. En la inspecció ocular del domicili, els Mossos no van trobar indicis de criminalitat, tot i que no descarten encara cap hipòtesi i esperen els resultats de l'autòpsia. Poc després de les 16.00 hores, es va dur a terme l'aixecament dels cadàvers i els cossos dels dos homes van ser traslladats a l'Institut de Medicina Legal de Lleida, on es determinarà les causes exactes de la defunció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents