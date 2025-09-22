Per la crescuda de la riera
Els bombers troben un cadàver a Mediona que podria ser el pare del menor trobat mort
Les pluges van provocar que l’aigua pugés fins a tres metres en un cabal pràcticament sec
Germán González
Els bombers han trobat el cadàver d’un home a la riera de Mediona que podria ser el de l’home que buscaven des de diumenge quan va desaparèixer després que el vehicle en què viatjava amb el seu fill fos arrossegat per la crescuda del cabal de la riera. L’home viatjava amb el seu fill de 10 anys i veí de Masquefa. Una trentena de familiars són al centre de comandament ubicat a Sant Quintí de Mediona a l’espera de confirmar que es tracta del cos sense vida del desaparegut.
El cos del menor va aparèixer ahir a la nit i els bombers han buscat tota la nit i aquest dilluns al matí el pare en una zona de sis quilòmetres, entre l’últim punt d’albirament (entre la urbanització Monterrey i el municipi de Mediona) fins a Sant Pere de Riudebitlles. La intenció és arribar al riu Anoia.
Des de l’avís, ahir a les 18.32 hores, uns 100 efectius de bombers han treballat en el rescat juntament amb Mossos d’Esquadra i personal del Servei d’Emergències Mèdiques. Aquest dilluns al matí han incorporat un helicòpter i personal subaquàtic, juntament amb les unitats de drons i la canina.
«Força impressionant»
El responsable d’intervenció de Bombers, Albert Castellet, ha explicat que la riera de Mediona sol portar entre un i tres centímetres d’aigua quan plou, però que aquest diumenge va arribar fins als tres metres. «Ballava amb una força impressionant, passaven uns 77 metres cúbics per segon», ha destacat Castellet, que ha afegit que aquest fenomen és «díficil de preveure»
Per això la riera es va desbordar i va arrassegar tot al seu pas, com vegetació i canyes. El cotxe amb les víctimes creuava un pont a prop de la urbanització de Monterrey on residia el pare amb altres familiars, ja que estava divorciat de la mare del menor. El vehicle va ser arrossegat per la riera i es va trobar a més de dos quilòmetres entre dues pedres. Els cossos se’ls va emportar l’aigua.
El cadàver del menor, de 10 anys, va ser localitzat aquest diumenge a la nit a Sant Pere de Riudebitlles, mentre que els bombers continuen buscant el cos del pare malgrat les dificultats per la gran quantitat de fang, llot i canyes trobats a la zona per la crescuda de la riera. Els serveis d’emergència segueixen les tasques de recerca en un centre de comandament a Sant Quintí en què també estan familiars de les víctimes, molt afectades per la situació.
L’alcalde de Sant Quintí, Bernat Catasús, ha assenyalat que la població no ha viscut mai una tragèdia similar, tot i que han patit nombroses crescudes de la riera molt importants, com la del 1994, que va arrossegar també construccions de la zona, però sense víctimes mortals. També ha remarcat que aquest diumenge estaven activats tots els avisos per fortes pluges per part del Meteocat i de Protecció Civil i que el consistori «va activar el pla Inuncat en fase d’alerta, i es van prendre mesures importants per alertar la població».
L’Ajuntament de Masquefa (Anoia) ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d’un jove menor d’edat del municipi aquest diumenge quan va ser arrossegat per la riuada a Sant Quintí de Mediona mentre viatjava amb el seu pare en un vehicle. En un comunicat, el consistori ha expressat les seves condolences a la família i assegura que s’ha compartit la notícia a la comunitat educativa del centre on estudiava el menor seguint el protocol establert pel Departament d’Educació. L’Ajuntament demana el «màxim respecte» per la família i els companys del jove.
