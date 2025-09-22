Crim sense aclarir
La jutge de Sabadell que investiga l’assassinat d’Helena Jubany reobre el cas contra Ana Echaguibel
La magistrada ordena comprovar si és la dona que va estar en contacte amb el jersei que la víctima portava el dia de la seva mort
Qui és la dona desconeguda l’ADN de la qual apareix al jersei d’Helena Jubany?
Per què l’ADN del jersei d’Helena Jubany fa un tomb al cas i obre la porta a un judici?
Guillem Sánchez
La jutge que instrueix el cas de l’assassinat d’Helena Jubany, ocorregut a Sabadell el desembre del 2001, ha ordenat reobrir la causa contra una de les primeres sospitoses, Ana Echaguibel, així com procedir a obtenir una mostra del seu ADN. La resolució judicial arriba després de les noves proves obtingudes de l’anàlisi de restes genètiques al jersei que Jubany portava el dia de la seva mort. Aquestes proves ja van motivar fa uns dies que la jutge cités a declarar el 26 de setembre vinent Santi Laiglesia, un altre dels sospitosos, després que el seu ADN aparegués en aquesta peça. Ara, la magistrada vol comprovar si Echaguibel també va estar en contacte amb aquest jersei.
En el jersei de Jubany que va ser trobat al terrat –a la víctima l’havien desvestit al terrat abans de llançar-la al buit– es conserva l’ADN de diversos perfils genètics: dues dones i un home. Però a causa del deteriorament de les mostres, ha resultat necessari aplicar les tècniques de seqüenciació massiva més noves i potents –un procés de tres anys– per poder concloure que l’home és Santiago Laiglesia.
Quant a la resta de material genètic, els científics han conclòs ara que una de les dues dones és la mateixa Helena Jubany i que l’altra no és Montse Careta, una altra de les sospitoses, que es va suïcidar a la presó. La família Jubany havia demanat a la jutge que comparés aquest perfil amb el d’Ana Echaguibel i ara la magistrada atén la seva petició. El temps corria en contra de la defensa de Jubany ja que el pròxim 7 d’octubre prescrivia el cas per a Echaguibel.
Va marxar de Catalunya
Echaguibel també era membre de la Unió Excursionista de Sabadell, el club de muntanya a què pertanyen la resta d’investigats –Laiglesia i Xavi Jiménez– i des d’on se sospita que es va ordir el pla per acabar amb la vida de Jubany. La víctima, un any abans de la seva mort, s’havia instal·lat a Sabadell i s’havia apuntat a la UES per conèixer gent nova, però va acabar acostant-se a les persones que la van matar. Com Careta, Echaguibel també va ser detinguda i empresonada per aquest assassinat. Però després del suïcidi de Careta, Echaguibel va ser alliberada i la causa es va sobreseure provisionalment el 2005. Després de quedar en llibertat, Echaguibel va marxar de Catalunya. Des d’aleshores, i malgrat els intents de la família Jubany de parlar amb ella per saber si podia ajudar-los a aclarir els fets amb l’Helena, Echaguibel ha guardat silenci.
Echaguibel, com Laiglesia, també ha negat sempre haver tingut contacte amb Jubany en els dies previs al crim. Si la prova de l’ADN que ha demanat la jutge resulta positiva, aquesta dona es trobaria en la mateixa situació de Laiglesia, que ha sigut citat de nou a declarar.
La importància del jersei
El divendres 30 de novembre del 2001 Helena Jubany va acudir a casa de Montse Careta. Aquella tarda Jubany treballava de bibliotecària al municipi de Sentmenat, però va acudir al pis de Careta al migdia, va ser drogada amb Noctamid –un somnífer amb benzodiazepina– i es va quedar inconscient.
Per a la investigació resulta de gran interès objectivar qui va estar a casa de Careta entre el divendres 30 de novembre i el diumenge a la matinada perquè això implica que es tracta d’una persona que va estar custodiant el cos drogat de Jubany en lloc de portar-la a l’hospital i que, en major o menor mesura, va participar en el fatal desenllaç, quan la víctima –inconscient– va ser pujada per l’escala fins a la teulada i llançada al buit.
Per això les proves de l’ADN són tan decisives per a la fiscalia i per a l’advocat Salellas: ara es pot afirmar que Laiglesia, que sempre havia negat qualsevol contacte amb Jubany en les setmanes anteriors al crim, va estar al pis de la seva nòvia Careta i va mantenir algun tipus de contacte amb Jubany quan es van produir els fets. I ara, amb la resolució de la jutge, es podrà comprovar si la desconeguda que va estar en contacte amb la víctima és Ana Echaguibel.
