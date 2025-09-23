Tribunals
La jutge investiga Ana Echaguibel per l’assassinat d’Helena Jubany
La magistrada ordena comprovar si és la dona que va deixar el rastre genètic trobat al jersei que la víctima portava el dia de la seva mort, el 2001.
Qui és la dona desconeguda l’ADN de la qual apareix al jersei d’Helena Jubany?
Per què l’ADN del jersei d’Helena Jubany fa un tomb al cas i obre la porta a un judici?
Guillem Sánchez
La jutge que instrueix el cas de l’assassinat d’Helena Jubany, ocorregut a Sabadell el desembre del 2001, ha ordenat reobrir la causa contra una de les primeres sospitoses, Ana Echaguibel, així com procedir a obtenir una mostra del seu ADN. La resolució judicial arriba després de les noves proves obtingudes de l’anàlisi de restes genètiques al jersei que Jubany portava el dia de la seva mort. Aquestes proves ja van motivar fa uns dies que la jutge cités a declarar el 26 de setembre Santi Laiglesia, un altre dels sospitosos, després que el seu ADN aparegués a l’esmentada peça. Ara la magistrada vol comprovar si Echaguibel també va estar en contacte amb l’esmentat jersei.
Al jersei de Jubany que va ser trobat al terrat –la víctima va ser desvestida abans de ser llançada al buit– es conserva l’ADN de diversos perfils genètics: dues dones i un home. Però a causa del deteriorament de les mostres, ha sigut necessari aplicar tècniques de seqüenciació massiva més noves i potents –un procés de tres anys– per poder concloure que l’home és Santiago Laiglesia.
Sobre la resta de material genètic, els científics han conclòs ara que una de les dues dones és la mateixa Jubany i que l’altra no és Montse Careta, una altra de les sospitoses, que es va suïcidar a la presó. La família Jubany havia demanat a la jutge que comparés aquest perfil amb el d’Echaguibel i ara la magistrada atén la seva petició. El temps corria en contra de la defensa de Jubany, ja que el 7 d’octubre prescrivia el cas per a Echaguibel.
Detinguda i empresonada
Echaguibel va ser detinguda per la mort de Jubany a principis del 2002. El seu empresonament preventiu es va justificar en una ordre de presó que remarcava que els experts en grafologia de la Policia Nacional havien conclòs que estava entre els autors dels anònims que va rebre Jubany setmanes abans de morir.
Com Careta, Echaguibel va ser detinguda i empresonada per aquest assassinat. Però després del suïcidi de Careta, Echaguibel va ser alliberada i la causa es va sobreseure provisionalment el 2005. Després de quedar en llibertat, Echaguibel va marxar de Catalunya. Des d’aleshores, i malgrat els intents de la família Jubany de parlar amb ella per saber si podia ajudar-los a aclarir el succés, Echaguibel ha guardat silenci.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts
- El «malson» d’una família per aconseguir una plaça en un centre d’educació especial