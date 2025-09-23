Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament
La jove bosniana va entrar en coma durant la nit de noces i va morir malgrat els esforços mèdics; les xarxes socials s’omplen de condol
La comunitat digital internacional està de dol després de la mort sobtada de la ‘influencer’ bosniana Adna Rovčanin-Omerbegović, de només 26 anys. La jove, coneguda pel seu contingut de bellesa i estil de vida, va morir el dilluns 15 de setembre, dos dies després de celebrar el seu casament.
Segons han explicat fonts pròximes, Adna va començar a trobar-se malament la mateixa nit de noces. El que semblava un simple malestar postcelebració va evolucionar ràpidament fins a una situació crítica. Traslladada d’urgència a l’hospital, va entrar en coma i, malgrat els esforços mèdics, no es va poder recuperar. La família en va comunicar el fatal desenllaç a través de les xarxes socials.
L’impacte de la notícia ha estat immens, ja que la mort ha arribat pocs dies després d’una celebració que havia compartit amb els seus seguidors, mostrant els preparatius i la felicitat del moment. La paradoxa d’haver viscut el dia més feliç i, tot seguit, la tragèdia, ha commocionat tant familiars i amics com la comunitat digital que seguia la seva trajectòria.
Les autoritats han obert una investigació per aclarir les causes de la mort, encara desconegudes. L’autòpsia serà clau per determinar què va provocar el col·lapse de la jove.
Mentrestant, les xarxes socials, l’espai on Adna va construir la seva comunitat, s’han convertit en un mur d’homenatges. Milers de missatges recorden el seu carisma, talent i generositat, destacant el llegat que deixa com a creadora de contingut que inspirava confiança i autoacceptació.
La seva mort deixa un buit dolorós en el panorama digital i un record que perdurarà entre els qui la van veure com una veu positiva i inspiradora.
