Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

La jove bosniana va entrar en coma durant la nit de noces i va morir malgrat els esforços mèdics; les xarxes socials s’omplen de condol

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament / Monica Tudela

Bruna Segura

Girona

La comunitat digital internacional està de dol després de la mort sobtada de la influencer’ bosniana Adna Rovčanin-Omerbegović, de només 26 anys. La jove, coneguda pel seu contingut de bellesa i estil de vida, va morir el dilluns 15 de setembre, dos dies després de celebrar el seu casament.

Segons han explicat fonts pròximes, Adna va començar a trobar-se malament la mateixa nit de noces. El que semblava un simple malestar postcelebració va evolucionar ràpidament fins a una situació crítica. Traslladada d’urgència a l’hospital, va entrar en coma i, malgrat els esforços mèdics, no es va poder recuperar. La família en va comunicar el fatal desenllaç a través de les xarxes socials.

L’impacte de la notícia ha estat immens, ja que la mort ha arribat pocs dies després d’una celebració que havia compartit amb els seus seguidors, mostrant els preparatius i la felicitat del moment. La paradoxa d’haver viscut el dia més feliç i, tot seguit, la tragèdia, ha commocionat tant familiars i amics com la comunitat digital que seguia la seva trajectòria.

Les autoritats han obert una investigació per aclarir les causes de la mort, encara desconegudes. L’autòpsia serà clau per determinar què va provocar el col·lapse de la jove.

Mentrestant, les xarxes socials, l’espai on Adna va construir la seva comunitat, s’han convertit en un mur d’homenatges. Milers de missatges recorden el seu carisma, talent i generositat, destacant el llegat que deixa com a creadora de contingut que inspirava confiança i autoacceptació.

La seva mort deixa un buit dolorós en el panorama digital i un record que perdurarà entre els qui la van veure com una veu positiva i inspiradora.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
  2. Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
  3. Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
  4. Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
  5. Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
  6. Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
  7. Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
  8. L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts

Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra

Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

El Barça podria estrenar el nou Spotify Camp Nou amb el Girona el 18 d'octubre

El Barça podria estrenar el nou Spotify Camp Nou amb el Girona el 18 d'octubre

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

Mor la ‘influencer’ Adna als 26 anys, dos dies després del seu casament

El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” començarà amb un pla pilot als barris de Montilivi i Pla de Palau

El projecte “Girona Ciutat Cuidadora” començarà amb un pla pilot als barris de Montilivi i Pla de Palau

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: “Estàs perdent diners sense adonar-te’n”

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: “Estàs perdent diners sense adonar-te’n”

Quart engega la segona edició dels Pressupostos Participatius

Quart engega la segona edició dels Pressupostos Participatius

El Govern espanyol consolida l’embargament «total» d’armes a Israel i veta la importació de productes israelians fabricats en territoris palestins ocupats

El Govern espanyol consolida l’embargament «total» d’armes a Israel i veta la importació de productes israelians fabricats en territoris palestins ocupats
Tracking Pixel Contents