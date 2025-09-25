Successos
La Policia identifica la ‘dona de rosa’: una russa de 31 anys trobada morta el 2005 a Viladecans
Gràcies a la col·laboració de les autoritats turques i russes s’ha pogut conèixer l’origen i l’edat de la víctima
De «la dona de rosa» a «la dona de la carretera»: la Interpol demana ajuda per identificar víctimes de crims sense resoldre a Catalunya
Germán González
Dins de l’operació internacional Identify Me, liderada per la Interpol, la Policia Nacional ha aconseguit identificar el cadàver d’una dona aparegut el 3 de juliol del 2005 a Viladecans. No es va poder conèixer la seva identitat ni origen i per això els agents la van batejar com «la dona de rosa». Era una de les46 víctimes que la Interpol tenia pendent d’identificar, per la qual cosa va demanar ajuda a tots els cossos de seguretat d’Europa.
Ara, gràcies a les autoritats russes i turques la Policia Nacional ha descobert que es tracta d’una dona russa de 31 anys en el moment de la seva mort. Gràcies a la seva identificació els agents intentaran rastrejar els últims dies de la vida de la víctima, malgrat les dificultats, ja que han passat més de 20 anys.
El juliol del 2005, un taxista va localitzar el cadàver de la dona en una zona boscosa. Els agents van aconseguir saber que la mort s’havia produït de forma violenta i que el cos havia sigut traslladat al lloc unes 12 hores abans al lloc de la troballa. Les investigacions inicials no van permetre establir la seva identitat, i el cas va quedar sense resoldre durant gairebé dues dècades.
Aquesta identificació s’ha aconseguit després de diverses confrontacions de material identificatiu rebut per l’oficina d’Interpol Madrid des de l’oficina d’Ankara, en la qual s’informava de la possible coincidència d’unes impressions dactilars que obraven a les bases de dades turques, corresponents a una dona d’origen rus.
Una vegada rebudes les petjades per part de la Secció d’Antropologia Forense de la Comissaria General de la Policia Científica, es va dur a terme l’estudi i confrontació corroborant la identitat d’aquesta dona, que tenia 31 anys en el moment de la seva mort. La identificació va ser ratificada posteriorment amb les autoritats russes després de la confrontació del perfil genètic de la víctima amb una germana de la morta.
A Espanya hi ha set casos de dones pendents d’identificar que han mort de forma violenta. El març passat es va aconseguir la identificació d’una dona d’origen paraguaià, el cadàver de la qual va ser trobat al municipi de Sant Julià de Ramis (Girona) l’agost del 2018, en un cas conegut com ‘La dona del cobert’.
