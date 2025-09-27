Violència de gènere
Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de Psicologia de la Violència: "El 60% dels feminicidis són planificats. Caldria monitoritzar els homes denunciats"
Proposa vigilar l’empremta digital dels agressors després d’una denúncia
Elisenda Colell
Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de Psicologia de la Violència a la Universitat de Barcelona (UB) i investigador del Grup d’Estudis Avançats en Violència, proposa fer un pas més en la prevenció dels feminicidis. Després d’investigar diversos casos, planteja monitoritzar els agressors després d’una denúncia per detectar si estan planificant un assassinat. Ha plantejat la idea per primera vegada en unes jornades organitzades pel Departament d’Interior, i en plena polèmica per les fallades en les polseres de control als agressors. En aquesta entrevista reflexiona també sobre els avanços, i necessàries millores, en la lluita contra la violència masclista a Espanya.
Què opina de les fallades de funcionament de les polseres? Utilitzen una tecnologia antiga. Funcionen telemàticament, no via satèl·lit, mentre que hi ha països que ho fan amb aplicacions mòbils, amb sensors... Per això s’utilitzen tan poc, almenys a Catalunya, perquè els jutges no se’n fien. Les polseres, no obstant, són un mecanisme que tria el jutge davant casos de risc. Jo em centro en la predicció del risc, en la capacitat que tenim de predir un possible feminicidi.
«S’ha de tractar la prevenció del feminicidi específicament: ara s’avalua si la víctima pot tornar a ser maltractada, sense tenir en compte la letalitat del maltractament»
Quin paper té la valoració? Quan la violència de gènere va arribar al món penal hi havia homes sense trajectòries delictives o denunciats per fets lleus que després van assassinar la dona. La valoració del risc després d’una denúncia ens permet donar evidències clares al jutge i discriminar qui s’ha de vigilar i qui no.
Es fa bé? Cada policia té el seu sistema, però Espanya és un dels països d’Europa més avançats. En general ho fem bé. El problema és que no hi ha una gran precisió: hi ha casos en què la valoració del risc ha sigut errònia perquè les dones han acabat assassinades. El feminicidi és molt difícil de predir, és molt infreqüent. A Catalunya, el criteri de valoració dels Mossos està en una aturada tècnica, ja no saben què més fer, quina tecnologia es podria utilitzar.
«Un gruix d’agressors deixen senyals en la seva empremta digital: accedeixen a pàgines web, busquen com matar... són indicadors que es podrien monitoritzar per salvar vides»
Què proposa? Que es tracti la prevenció al feminicidi específicament, concentrar-nos en valoracions dinàmiques de risc d’assassinat. Ara s’avalua si la víctima pot tornar a ser maltractada, sense tenir en compte la letalitat d’aquest maltractament.
Com es fa? Hem de millorar la tècnica de predicció, fer un pas més en innovació. Cal fer seguiment al maltractador, veure què pot passar en el futur. Hem investigat les hores prèvies dels feminicidis i hem vist que el 60% són planificats. Ells les amenacen quan els deixen, fins i tot deixen senyals en la seva empremta digital: accedeixen a pàgines web, busquen com matar... Aquests són indicadors que es podrien monitoritzar per salvar vides. Hi ha tecnologia contrastada que es podria aplicar en valoració d’amenaces, cal analitzar si són versemblants, com ja es fa amb el suïcidi. Si es pot identificar, es pot evitar.
Han detectat altres patrons? Els sis mesos després que la dona abandoni la llar és quan l’assassinat és més probable. També ho és l’aparició d’una nova parella. Aquests elements no sempre es computen, o poden donar-se molt després de la valoració. El Whatsapp, el correu electrònic, les xarxes... són llocs on l’amenaça ha augmentat moltíssim i és un potencial que la policia podria explorar, si els jutges ho ordenen. La investigació ha de prendre nous camins que ningú ha provat. El que hem fet fins ara funciona bé, però ho hem de millorar.
«El 30% de les dones que denuncien creuen que el seu marit les pot matar»
Moltes dones diuen sentir-se desprotegides al denunciar. El 30% de les dones que denuncien creuen que el seu marit les pot matar. La probabilitat real és de 3 per cada milió. El fet evident és que elles tenen por. Si mesurem la lluita contra la violència masclista amb l’estadística dels assassinats és com si en medicina utilitzéssim l’indicador de les malalties rares. Però si comparem respecte a fa 20 anys, la taxa de dones assassinades s’ha reduït un 30%. Necessitem indicadors graduals.
Què opina de les mesures per protegir les dones que tenen risc elevat? El sistema de protecció dona resposta, però encara és imperfecte. Estem millor que fa 30 anys, però volem protegir el 100% de víctimes, cosa que ara no passa.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges