Troben el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua
Estava lligat a un bidó per no enfonsar-se
ACN
L'Ametlla de Mar
Salvament Marítim ha rescatat aquest dissabte el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua a l’Ametlla de Mar. Estava lligat a un bidó. Anava vestit, no portava documentació i té una edat d’uns 30 o 40 anys, segons han explicat a l’ACN fonts de la Guàrdia Civil, que s’ha fet càrrec de les diligències. S’ha trobat a la cala de Calafató i es calcula que podria portar mort entre 24 i 72 hores. S’ha decretat secret de sumari.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
- Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges