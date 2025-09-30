Situacions violentes en una botiga d'Inditex a Espanya per part del personal
Insults, trencar objectes, amenaces, etc.
Alberto Llegenda
A vegades, l'entorn laboral es pot convertir en el pati d'una escola. Durant l'etapa educativa molts nens pateixen bullying, durant l'etapa adulta podem patir mobbing. Sempre hi ha abusadors o persones que mentalment no hi són totes. En aquest article et venim a mostrar un cas real a Vigo. Una dependenta d'Inditex enviava els clients de la botiga a la competència pels alts preus i a més, insultava a les serves companyes. Això és motiu d'acomiadament disciplinari.
D'acord amb una sentència recent del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia, la decisió d'Oysho de trencar la relació laboral amb la treballadora, amb prop de 20 anys d'antiguitat, va ser d'acord a dret. A la carta d'acomiadament es narren episodis en què la dona va anomenar «guineus» dues companyes i també altres comportaments violents, com colpejar les taquilles o trencar una tauleta. Algunes d'aquestes situacions van ser percebudes per la clientela.
Els altres motius esgrimits per al cessament són el consell esmentat d'anar a la competència o que, en una ocasió, preguntada per una usuària si unes malles transparentaven va contestar que «no ho sabia perquè li semblava una merda l'esport i no entenia la gent que ho feia per gust».
Segons es desprèn de la sentència, l'origen del comportament està en el decaïment, el 2022, de la reducció de jornada de què gaudia la dependenta, ocorregut en complir 12 anys la seva filla. Va intentar per via judicial aconseguir una adaptació horària, però li va ser denegada. En aquell moment, va exigir a una companya que renunciés a la reducció de jornada; com aquesta es va negar, la va amenaçar d'arrossegar-la pels cabells. A partir d'aquí són diversos els casos d'insults i comportaments agressius fins a arribar a l'acomiadament el maig del 2024.
«La falta de respecte i consideració i les ofenses verbals que la treballadora dirigeix a les seves companyes, afegit el comportament violent abans referit, no troben cap mena de justificació, sense que hagi existit cap mena de provocació cap a la treballadora que pogués atenuar la seva conducta. Les seves ofenses tenen especial gravetat»
Represàlia de l'empresa?
La defensa de l'empleada va tractar, en primer terme, que l'acomiadament fos declarat nul. Ho feia amb l'argument que havia estat una represàlia empresarial per un triple motiu: la seva reclamació judicial per a la reducció de jornada, que entre el 2011 i el 2020 va ser delegada de personal i que, des del 2015, havia patit nombrosos períodes curts d'incapacitat temporal, amb tres baixes una mica més llargues.
Tot i això, el TSXG rebutja argumentació, en considerar que no hi ha nexe casual entre aquests fets i l'acomiadament. En aquest sentit, la sala argumenta que per donar validesa a aquesta tesi hi ha d'haver una proximitat temporal entre l'exercici dels drets de la treballadora i el seu cessament. Des de la reclamació de l'adaptació de jornada havien passat uns dos anys, des que va ser representant de les persones treballadores en van passar quatre i des de la darrera baixa més d'un any. «Per tant, no hi ha cap indici amb connexió temporal raonable amb l'acomiadament».
Si no prosperés la petició d'acomiadament nul, la treballadora reclamava que es declarés improcedent, cosa que li reportaria una indemnització i dret a atur. Però els magistrats també ho descarten, perquè considera que la sanció és proporcional als fets declarats provats. Els insults i comportaments «revelen un propòsit clarament ofensiu o de maltractament de paraula» que, en definitiva, afecten el dret de les companyes «a la integritat moral o a la llibertat i la seguretat».
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts