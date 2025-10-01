La tràgica mort d'una professora d'Astúries
Un veí la va trobar estesa a terra, morta!
Carlos Tamargo
A vegades la vida ens sorprèn inesperadament i s'endú a persones molt estimades. Això és el que va passar fa uns dies a Granda, Astúries. Una dona de 45 anys va morir a conseqüència de l'impacte d'una porta automàtica. La professora estava al seu habitatge i segons les hipòtesis, es va posar a arreglar la porta automàtica del seu garatge. Amb tanta mala sort que la porta li va caure a sobre, donant-li un cop al seny i matant-la a l'instant. Un veí de la zona, la va trobar al matí mentre passejava.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat agents de la Policia Nacional, bombers i Policia Local. Els equips d'emergències que es van personar al matí al lloc no van poder fer res per salvar-li la vida. A falta de les dades de l'autòpsia, una de les hipòtesis que hi ha sobre la taula és que el desgraciat accident podria haver passat hores abans de la troballa del cos. En conseqüència, quan els facultatius van arribar la dona, professora de professió, ja havia perdut la vida.
La dona era coneguda a la parròquia. La víctima residia a Granda "de tota la vida" i la seva mort ha provocat commoció entre els veïns i amics. Els fets van passar al Camí de la Monja, en el que es coneix al lloc com el barri de la Folguera. Després de trobar-se la dona tirada a terra i comprovar que no tenia signes vitals, el veí que va veure el cos va avisar ràpidament un familiar de la morta i aquests van alertar Emergències. Al lloc es va personar la Policia Nacional i una dotació de bombers, en rebre un avís que hi havia una persona atrapada per una porta. Se'n va confirmar la mort i es va procedir a l'aixecament del cadàver quan el metge forense hi va ser present per fer aquesta acció.
"És una carretera en què passa molt poca gent", asseguraven els veïns de la zona davant del desconeixement de si va morir de nit o al matí, abans de les 9.10 hores quan es va donar l'avís a les autoritats. En una zona tranquil·la de la zona rural de Gijón i on tots es coneixen, el tràgic succés no va trigar a donar-se a conèixer entre els seus habitants. La víctima, d'uns 45 anys aproximadament, residia en aquella casa amb les seves dues filles petites, que no es trobaven amb ella quan va tenir lloc el tràgic accident.
Segons els seus veïns, la dona treballava com a professora a Gijón i part de la seva família vivia a prop seu. Va ser, precisament, un dels primers a assabentar-se del succés després de l'avís d'un veí. Els veïns asseguraven que, com que es tracta d'un dels camins secundaris de la parròquia, no era habitual que la gent hi passés i menys un diumenge al matí. Els únics que transiten la zona són els mateixos parroquians, com el que es va trobar el cos i va avisar tant els familiars com els serveis d'Emergència.
No va fer falta la feina dels bombers, en comprovar que la dona no estava atrapada per la porta automàtica com es va poder pensar en un primer moment. La porta de metall i que, normalment es mou a poc a poc, va fallar mentre la dona intentava arreglar el mecanisme danyat. Això és el que van apuntar les primeres indagacions de la Policia.
Una porta automàtica que va fallar
La troballa del cos es va produir ahir, a primera hora del matí. Va ser un veí de la zona de la Folguera, a Granda, el que es va trobar cap a les 9.10 hores una dona tirada a terra al costat de l'entrada de casa seva. L'home passejava pel camí de la Monja quan es va adonar que la víctima havia patit algun tipus de problema. Ràpidament, va anar a una de les cases més properes per avisar els familiars i trucar a Emergències. Els veïns assenyalaven que el camí on vivia la víctima no era un dels més transitats i encara menys un diumenge al matí.
