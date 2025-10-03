l’Hospitalet
Cau un estafador que es va apropiar de 200.000 € amb falses ofertes de pisos
Hi ha una vintena d’afectats que haurien pagat diverses quantitats per un contracte d’arres que mai podria materialitzar-se.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir a Barcelona el 25 de setembre passat un estafador, de 42 anys i nacionalitat espanyola, que va aconseguir uns 200.000 euros oferint irregularment dos pisos a l’Hospitalet de Llobregat. Fins al moment hi ha una vintena d’afectats que haurien pagat diverses quantitats, entre 15.000 i 30.000 euros, a l’acusat, per un contracte d’arres que mai podria materialitzar-se. En alguns casos l’acusat, que compta amb antecedents per delictes similars, també va oferir l’opció de llogar els immobles.
El sospitós aprofitava els seus coneixements en el sector immobiliari per penjar en portals de compravenda de vivendes dos pisos en el centre d’aquesta localitat. No obstant, els oferia de manera fraudulenta, tant en venda com de lloguer, al no tenir cap acord amb la propietat. Malgrat aquesta situació, el sospitós presumptament feia creïble l’estafa mostrant els pisos: un d’ells estava ocupat mentre que l’altre era buit malgrat que l’acusat en tenia les claus per haver treballat com a assessor immobiliari anteriorment.
Fonts de la investigació remarquen que eren dos immobles "llaminers" per estar situats en una bona zona a l’Hospitalet a un preu per sota del valor de mercat, tot i que sense ser exagerat perquè els interessats no sospitessin. En aquest sentit, oferia els pisos de compra a 300.000 euros un i un altre a 150.000 euros, cosa que eren preus "suculents" per al centre de l’Hospitalet ara que el mercat immobiliari està molt tensionat, segons els investigadors. Un dels immobles, situat en uns baixos, va arribar a rebre 200 peticions de visita en poc temps després de penjar l’anunci en un portal immobiliari.
Experiència en vendes
El sospitós quedava amb les víctimes per ensenyar-los les vivendes i els apressava a fer ràpidament un contracte d’arres pel 10% del valor, amb l’excusa que hi havia moltes persones interessades en l’adquisició del pis i el primer que pagava "se’l quedava". Una vegada aconseguia els diners, desapareixia. Així va aconseguir estafar una vintena de persones, malgrat que el sergent del grup d’investigació de delictes contra el patrimoni de la comissaria de l’Hospitalet no descarta que hi pugui haver més afectats.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit