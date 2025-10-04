Accident al Castell de Montgrí: rescaten un home ferit després d'una caiguda
Els Bombers treballen en l'extracció en helicòpter
Núria León
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest matí en el rescat d'un home que ha caigut a la zona del Castell de Montgrí, a Torroella de Montgrí. L'avís s'ha rebut a les 10.05h d'aquest dissabte. L'home ha resultat ferit i no podia continuar la marxa. Els Bombers treballen amb dues dotacions i un helicòpter del GRAE, juntament amb personal del SEM. Encara no ha transcendit l'estat del ferit.
Estem treballant per ampliar la informació.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Defensa anuncia a Calonge la Jura de Bandera d'aquest any a Catalunya per a personal civil