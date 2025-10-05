Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un motorista ferit després d'accidentar-se en una pista forestal a Les Lloses

Els Bombers l'han rescatat amb un helicòpter

Rescat del motorista accidentat a Les Lloses

Rescat del motorista accidentat a Les Lloses / Bombers de la Generalitat

Núria León

Un motorista ha resultat ferit després de patir un accident en una pista forestal a la zona de les Lloses. L'avís s'ha rebut a les 10.12h d'aquest diumenge, i els Bombers han hagut de fer el rescat amb un helicpòter del GRAE i dues dotacios terrestres. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Vic per la seva valoració.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents