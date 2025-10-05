Un motorista ferit després d'accidentar-se en una pista forestal a Les Lloses
Els Bombers l'han rescatat amb un helicòpter
Núria León
Un motorista ha resultat ferit després de patir un accident en una pista forestal a la zona de les Lloses. L'avís s'ha rebut a les 10.12h d'aquest diumenge, i els Bombers han hagut de fer el rescat amb un helicpòter del GRAE i dues dotacios terrestres. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Vic per la seva valoració.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Girona - València, en directe (2-1)
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari