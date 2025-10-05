Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten una parella que s'havia perdut fent una ruta a Queralbs

Les dues persones estaven fent una ruta a Ribes de Freses per la zona de les Passarel·les

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat

Núria León

Els Bombers de la Generalitat van treballar dissabte a la nit en el rescat de dues persones que s'havien perdut quan feien una ruta a Queralbs. L'avís es va rebre a les 21.35h, els alertats feia tres hores que s'havien perdut i estaven totalment desorientats. La parella estava fent una ruta a Ribes de Freser per la zona de les Passarel·les.

Cinc dotacions dels bombers, entre elles tres GRAE, es van activar per terra per tal de localitzar-los i guiar-los. Les dues persones es van trobar al voltant de la una de la matinada i es trobaven bé, tot i que tenien molt de fred. El cos les va acompanyar tot el camí finsa arribar a on havien apracat el vehicle.

