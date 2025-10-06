A la plaça de la Llotja
La jutge deixa en llibertat el pare que va violar la seva filla de 20 anys davant el seu altre fill de 8 a Lleida
Li imposa una ordre d’allunyament de 200 metres de la víctima
Germán González
El Jutjat de violència sobre la dona de Lleida ha ordenat la llibertat del pare acusat d’agredir sexualment la seva filla de 20 anys a l’exterior de la Llotja, a l’avinguda de Tortosa de Lleida, la matinada del dissabte al diumenge. El sospitós, de 40 anys, està acusat d’un delicte contra la llibertat sexual.
Després d’escoltar la declaració del detingut i de la víctima, la magistrada va acordar deixar lliure el sospitós però imposar-li les mesures cautelars d’allunyament a una distància inferior a 200 metres i prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol via. El jutjat tramitarà el procediment per agressió sexual.
Els fets van passar el cap de setmana quan la Guàrdia Urbana de Lleida va sorprendre l’acusat violant la seva filla de 20 anys al carrer. Ho va fer en presència del germà d’ella i fill també del sospitós, un menor de 8 anys. Els agents van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració.
Els fets van passar cap a les tres de la matinada de dissabte a l’exterior de la Llotja, a l’avinguda de Tortosa, quan una patrulla va descobrir que un home estava mantenint relacions sexuals amb una dona en ple carrer. Els agents van comprovar que eren pare i filla i la jove va explicar que el seu pare l’estava forçant.
Els agents van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual i van notificar el cas als Mossos d’Esquadra. La policia catalana es va fer càrrec de la investigació i aquest dilluns ha portat el sospitós al jutjat. Allà es va ordenar la seva llibertat mentre se l’investiga per una agressió sexual.
La víctima va ser traslladada a l’Hospital Arnau de Vilanova per ser sotmesa a revisió mèdica, tal com estableix el protocol per a aquest tipus de delictes contra la llibertat sexual. Els agents van entregar el menor a la mare.
En declaracions als mitjans, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha condemnat els fets i ha destacat que es tracta d’una família «normalitzada». A més, ha apuntat que la víctima va explicar a la Guàrdia Urbana que no era la primera vegada que patia una agressió sexual per part del seu pare, un punt que els Mossos estan investigant.
Per això, els agents de la policia catalana tenen previst ampliar el seu informe inicial presentat al jutjat de Lleida, tal com han explicat fonts policials a EL PERIÓDICO. L’alcalde de la localitat també ha remarcat que quan la patrulla de la Guàrdia Urbana va trobar l’agressor i la víctima al carrer tots dos havien consumit alcohol.
