Un mosso mor a trets a mans del seu sogre al barri de Cappont de Lleida
La policia ha detingut el presumpte autor, un home de 78 anys, i la investigació està sota secret de les actuacions
Una persona ha mort a trets aquest dimecres al barri de Cappont de Lleida. Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima és un mosso d'esquadra i l'autor del crim seria el seu sogre, un home de 78 anys que ha estat detingut per la policia al mateix lloc dels fets, a l'altura del número 17 del carrer Doctora Castells. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir els fets, que apunten a una qüestió familiar i sense relació amb l'activitat professional de la víctima. La policia ha rebut l'avís pels volts de les 15.20 hores i fins al lloc s'hi ha desplaçat diverses patrulles policials i tres unitats terrestres i l'equip de psicòlegs del SEM.
En arribar al lloc dels fets la policia ha localitzat el cos sense vida de l'home que presentava signes de violència. La investigació està sota secret de les actuacions.
Segons ha pogut saber l’ACN el mosso mort estava destinat a la comissaria de Mollerussa, a l’ABP Pla d’Urgell – Garrigues. Veïns del carrer on ha tingut lloc el succés han explicat que s’han sentit diversos trets, entre quatre i cinc. L’autor s’ha quedat al costat del cos, s’ha guardat la pistola a una bossa, ha trucat als Mossos i ha esperat que vinguessin per detenir-lo. L’home ha cobert el cos de la víctima amb una tela blanca mentre ha esperat l’arribada dels agents.
Poc després dels fets la zona s’ha omplert de veïns i curiosos i els Mossos d’Esquadra han acordonat el perímetre de la vorera on hi ha hagut els fets. Pocs minuts abans de les sis de la tarda ha arribat la jutgessa de guàrdia per procedir a l’aixecament del cadàver.
En un comunicat, la Direcció General de la Policia i la Prefectura dels Mossos d'Esquadra han lamentat la mort de l'agent. També han expressat el condol i el suport a la família, amistats i companys de la víctima i han expressat "el reconeixement a la seva trajectòria i a la seva dedicació exemplar al Cos de Mossos d'Esquadra durant els 21 anys de servei".
