Tribunals
Justícia ordena obrir expedient al notari investigat per estafa
Sergio González Delgado podria ser sancionat amb falta greu o molt greu si es demostra que no va adoptar les "cauteles necessàries" amb les persones
J. G. Albalat
La Direcció General de Seguretat Jurídica, òrgan que depèn del Ministeri de Justícia, ha ordenat al Col·legi Notarial de Catalunya que obri un expedient disciplinari al notari de Barcelona Sergio González Delgado, investigat per un jutge per presumptament estafar gent gran i persones amb discapacitat o problemes de salut mental, segons han explicat a EL PERIÓDICO fonts ministerials.
L’objectiu de l’expedient és "comprovar la correcció" de la seva funció notarial i depurar la seva "eventual responsabilitat" per haver autoritzat de "manera contínua escriptures d’opció de compra" sense suposadament adoptar "les cauteles pertinents", especialment davant persones que "eren en situació de vulnerabilitat", com és el cas de la majoria de la vintena de víctimes. Segons els Mossos, els afectats creien que signaven uns préstecs quan el que realment feien era rubricar una opció de compra del seu habitatge a un preu molt inferior al del mercat que fins i tot podia arribar a la meitat del seu valor. D’aquesta manera, els prestamistes podien vendre la residència i els perjudicats perdien la propietat. El notari, segons els afectats, no els llegia les escriptures i només els hi estenia per signar.
Segons el Ministeri de Justícia, el fet de no adoptar aquest tipus de cauteles davant les persones que signaven les escriptures d’aquestes opcions de compra pot "suposar una omissió del deure de control de legalitat de l’instrument públic i d’assessorament imparcial que competeix al notari en l’exercici de la seva professió". Aquesta actuació, segons la legislació vigent i el Reglament Notarial, pot constituir una falta greu o molt greu.
Aquest reglament sanciona "l’autorització o intervenció de documents contraris al que disposen les lleis", així com la vulneració de "les seves formes i regles essencials, sempre que es derivin de perjudicis greus per a clients", terceres persones o per a la mateixa Administració. Aquest reglament també considera una falta greu "les conductes que impedeixin prestar amb imparcialitat, dedicació i objectivitat les obligacions d’assistència, assessorament i control de legalitat" atribuïda als notaris o "que posin en perill els deures d’honradesa i independència necessaris per a l’exercici públic de la seva funció".
L’"elevat" nombre de xecs utilitzats com a mitjà de pagament en les operacions vinculades a les opcions de compra investigades (alguns anaven a parar directament els intermediaris) ha comportat que la Direcció General de Seguretat Jurídica comuniqui els fets a la Secretaria de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals. A més, també s’ha informat l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que Sergio González, com ell mateix va admetre a aquest diari, disposava de càmeres en el seu despatx i gravava les signatures de les escriptures.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?