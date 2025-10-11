Localitzen sana i estalvi una boletaire perduda a Girona
La dona es va perdre a la zona de l'Ermita dels Àngels
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han trobat una dona que es va perdre divendres a la tarda a Girona mentre buscava bolets amb el seu home. La boletaire, de 52 anys, va d'aparèixer al voltant de les sis de la tarda a la zona de l'Ermita dels Àngels i fins a 14 dotacions dels Bombers, entre elles unitats canines, drons i GRAE, van començar la recerca.
A les 23.00 els serveis d'emergència van sentir uns crits que provenien d'una zona de difícil accés. Es tractava de la dona desapareguda. Es trobava bé i no tenia cap ferida. Cap a 2/4 d'una de la matinada la boletaire va poder ser rescatada i la van acompanyar fins on es trobaven els seus familiars.
