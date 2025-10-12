Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la planta baixa d'una casa abandonada a Figueres

Quan han arribat els Bombers no han trobat a cap persona ni dins ni a fora de l'habitatge

Vehicle de Bombers de la Generalitat.

Vehicle de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge en l'extinció d'un foc que ha afectat parcialment la planta baixa d'una casa a Figueres. L'avís s'ha rebut a les 6.35h al carrer de la Marca de l'Ham. Segons ha explicat el cos, es tracta d'una casa abandonada. Fins a quatre dotacions han treballat en l'extinció de les flames que no ha deixat cap persona ferida. De fet, els Bombers no han trobat a cap persona a dins de l'habitatge ni tampoc a l'exterior. Es desconeixen les causes de l'incendi.

