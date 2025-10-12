Un ferit després de bolcar un cotxe en un accident a Les Llosses
Els Bombers han treballat amb dues dotacions
Núria León
Una persona ha resultat ferida en un accident aquest diumenge al matí a Les Lloses, a la carretera C-17. L'avís s'ha rebut a les 09.59 h al punt quilmètric 89. El cotxe ha quedat bolcat lateralment al mig de la calçada i els Bombers han treballat amb dues dotacions per asseguar-lo i desbolcar-lo. Un dels ocupants ha resultat ferit i ha hagut de ser atés pel SEM.
