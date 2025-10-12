Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit després de bolcar un cotxe en un accident a Les Llosses

Els Bombers han treballat amb dues dotacions

Accident a Les Llosses

Accident a Les Llosses / Bombers de la Generalitat

Núria León

Una persona ha resultat ferida en un accident aquest diumenge al matí a Les Lloses, a la carretera C-17. L'avís s'ha rebut a les 09.59 h al punt quilmètric 89. El cotxe ha quedat bolcat lateralment al mig de la calçada i els Bombers han treballat amb dues dotacions per asseguar-lo i desbolcar-lo. Un dels ocupants ha resultat ferit i ha hagut de ser atés pel SEM.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents