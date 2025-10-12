Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Inundacions, carreteres tallades i trens aturats: alerta màxima al Montsià per pluges torrencials

Protecció Civil ha enviat aquest diumenge a la tarda una alerta als mòbils del Montsià demanant a la població que eviti fer desplaçaments

La AP-7, tallada per complet

La AP-7, tallada per complet / ACN

ACN

L'autopista AP-7 està tallada al trànsit aquest diumenge a la tarda entre Ulldecona i Freginals (Montsià) per inundacions a la calçada. El tall afecta els dos sentits de circulació i és conseqüència dels forts aiguats que han caigut en aquesta comarca, on s'ha enviat una alerta de Protecció Civil als mòbils de la ciutadania advertint-los de les precipitacions torrencials. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'està desviant obligatòriament la circulació per l'Aldea en sentit sud i a Ulldecona en sentit nord. També s'impedeix el trànsit a la C-12 a Tortosa, a la T-331 entre Ulldecona i Santa Bàrbara i a la TP-3311 entre la Sénia i Santa Bàrbara.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 68 avisos entre les 17.30 i les 19.00 hores per incidències provocades per les pluges a les Terres de l'Ebre, de les quals 61 al Montsià. A més, s'ha interromput el servei de la línia R16 de Rodalies de Catalunya i hi ha un tren aturat a Ulldecona per inundació de la via. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents