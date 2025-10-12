Inundacions, carreteres tallades i trens aturats: alerta màxima al Montsià per pluges torrencials
Protecció Civil ha enviat aquest diumenge a la tarda una alerta als mòbils del Montsià demanant a la població que eviti fer desplaçaments
ACN
L'autopista AP-7 està tallada al trànsit aquest diumenge a la tarda entre Ulldecona i Freginals (Montsià) per inundacions a la calçada. El tall afecta els dos sentits de circulació i és conseqüència dels forts aiguats que han caigut en aquesta comarca, on s'ha enviat una alerta de Protecció Civil als mòbils de la ciutadania advertint-los de les precipitacions torrencials. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'està desviant obligatòriament la circulació per l'Aldea en sentit sud i a Ulldecona en sentit nord. També s'impedeix el trànsit a la C-12 a Tortosa, a la T-331 entre Ulldecona i Santa Bàrbara i a la TP-3311 entre la Sénia i Santa Bàrbara.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 68 avisos entre les 17.30 i les 19.00 hores per incidències provocades per les pluges a les Terres de l'Ebre, de les quals 61 al Montsià. A més, s'ha interromput el servei de la línia R16 de Rodalies de Catalunya i hi ha un tren aturat a Ulldecona per inundació de la via. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).
