Commoció a València per l’home trobat mort després de 15 anys: «Mentre pagues, ningú es preocupa de si ets viu»
Veïns del barri de la Fontsanta, on es va trobar el cos, busquen explicacions a la caiguda en l’oblit d’Antonio F., a qui recorden com una persona «discreta»
Lamenten que «sí que l’haguessin trobat a faltar si en el seu compte no hagués tingut diners»
Mateo L. Belarte
Al barri de la Fontsanta, a València, aquest diumenge al matí no es parla d’una altra cosa. La troballa de les restes òssies d’un home que portaria almenys 15 anys mort al seu domicili ha commocionat el veïnat, que ara busca explicacions als fets. El cadàver correspon previsiblement a Antonio F., nascut el 1939, una persona a qui els que el van conèixer recorden com a «discreta». Diuen que no era gaire parlador, però que tampoc es ficava en embolics. Tot i així, tots havien reparat en la seva absència durant els últims anys, cosa que els va portar a pensar que la seva família l’hauria traslladat a una residència. Per dates, ara tindria 86 anys d’edat i hauria mort amb poc més de 70, si bé els resultats de l’autòpsia aportaran més detalls, també sobre la causa de la mort.
Que ja no visqués al barri és la teoria que comparteixen la majoria de veïns consultats aquest diumenge per ‘Levante-EMV’, des del Rafael, que viu sota el pis de l’Antonio i que va ser qui va destapar la situació per unes filtracions d’aigua, als parroquians del bar situat al mateix carrer Luis Fenollet, on residia el mort.
«No sabíem què havia passat amb ell, però sens dubte en això és en l’últim que penses. Pensàvem que estaria en una residència, perquè això no t’ho imagines. És molt dur, és un pal», assenyala el Miquel, un veí de l’edifici del davant. Ell i els seus dos companys estaven parlant del succés quan són interromputs per aquest diari. «No es parla d’una altra cosa», confessen.
«Discret» i poc parlador
Cap d’ells tenia una relació estreta amb Antonio F., que segons relaten va ser dels primers a habitar la finca en què es van trobar les seves restes aquest dissabte, construïda fa mig segle. Sí que recorden que era «discret» i que «sortia de tant en tant i se’l veia, però parlava poc».
El Rafael, el veí del pis inferior, dona una descripció bastant similar de l’Antonio F. Assenyala que sortia poc i no era gaire parlador, però sí «bona persona». El recorda amb «el seu vestidet», anant «al seu rotllo» i «sense ficar-se amb ningú».
El Rafael explica que des de la separació, va perdre el contacte amb els seus dos fills i «es va quedar sol». En aquell moment li va perdre la pista. En algun moment de fa «molts anys», afegeix, la seva tia, que viu al pis 11, el del davant d’Antonio F, va alertar d’una fetor, «però es va pensar que seria dels coloms que hi havia i no va venir ningú», indica.
També va estudiar l’opció que estigués en una residència. De fet, quan al Rafael li comença a entrar aigua al seu pis provinent del número 12, el de l’Antonio F., ni tan sols es planteja trucar al seu timbre. «No pensàvem que fos casa, donava per descomptat que no hi era. Sempre ens hem preguntat què hauria passat amb ell. És molt fort, estem molt impactats», explica a aquest diari.
«Mentre pagues, ningú es preocupa de si ets viu»
L’amo de l’habitatge va arribar a acumular un deute d’11.000 euros amb la comunitat, un passiu que no obstant es va sanejar després d’una demanda de l’administrador de la finca, que va derivar en un embargament dels comptes d’Antonio F. Actualment la despesa de comunitat és de 500 euros anuals, per la qual cosa durant 15 anys el deute hagués ascendit a 7.500 euros.
Des d’aquest embargament, s’ha mantingut al dia dels pagaments, presumiblement gràcies als diners que ingressava de la seva pensió, que continuava percebent tot i que feia anys que era mort. Una cosa que crida l’atenció ja que la Seguretat Social requereix una acreditació de vivència als beneficiaris cada cert temps per continuar realitzant les transferències.
L’aspecte monetari també era molt comentat aquest matí entre els veïns de la Fontsanta, que plantegen hipòtesis diverses. I també reflexions com la del Miquel i els seus companys de cafè, que lamenten que «si no hagués tingut diners al compte, sí que l’haurien trobat a faltar». «El denunciarien per impagaments, però, al veure que hi havia líquid al seu compte perquè continuava cobrant la pensió, ningú preguntava més. Mentre paguis, ningú es preocupa de si ets viu», conclou.
Un got a la terrassa, clau per a la troballa
Va ser la pluja la que va desencadenar la troballa d’aquestes restes òssies. L’aigua va embussar la terrassa superior de l’edifici com a conseqüència d’un got que va bloquejar l’embornal (imatge inferior), i que va provocar una filtració al pis del mort i d’aquí a l’inferior, on resideix l’Antonio. Però l’aigua que arribava «no era normal», recorda l’afectat, que assenyala que era «tèrbola, molt fosca i amb pudor».
El Rafael narra que llavors va trucar a l’assegurança, que li comunica que no pot actuar a l’immoble superior i el remet als serveis d’emergències. És quan es despleguen unitats de policia i bombers, que accedeixen a l’habitatge per la finestra de la façana principal, utilitzant una escala mecànica extensible.
Les escenes van ser dures, diu l’Antonio, que assenyala que amb prou feines quedava res del cadàver fruit del temps transcorregut. «Els va costar molt obrir la porta de dins per les escombraries acumulades i els coloms que hi havia dins. I ja no en quedava res, només l’esquelet. Se’l van emportar en dues bosses», explica. Els primers indicis apunten a una mort per causes naturals, ja que el cos es va trobar, encara amb roba, estès sobre el terra del dormitori.
En tot cas, serà l’autòpsia la que determini tant la causa de la mort com el moment de la mort d’Antonio F. S’han pres mostres òssies a la recerca de claus que donin llum en els dos sentits. Així mateix, un dels fills del mort ha prestat ja declaració aquest diumenge.
Les restes mortals van ser retirades, però les escombraries es mantenen al pis, propietat del mort, per a preocupació dels veïns de l’edifici. «Aquest és el tema ara. Això és un niu i un focus d’infeccions, algú haurà de fer-se’n càrrec», reclama el Rafael.
