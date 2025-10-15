Commoció per l’assassinat de Fede Dorcaz, autor de la sintonia d’‘El Chiringuito de Jugones’
El cantant i model argentí, crescut a Mallorca, va morir a Mèxic després de rebre diversos trets mentre conduïa
El cantant i model Fede Dorcaz, de 29 anys, va ser assassinat a Ciutat de Mèxic la setmana passada mentre conduïa el seu vehicle. Segons les primeres investigacions, va rebre diversos impactes de bala en un atac directe i premeditat, i va morir a l’acte.
Federico Dorcazberro, el seu nom real, havia nascut el 1996 a Mar del Plata (Argentina) i, amb només 13 anys, s’havia traslladat amb la seva família a Palma de Mallorca, on va començar la seva trajectòria artística. Feia dos anys que vivia a la capital mexicana, on treballava com a cantant i model.
Dorcaz havia estat imatge del dissenyador Giorgio Armani durant tres anys i era conegut també per haver posat veu a la sintonia del programa esportiu ‘El Chiringuito de Jugones’.
La Fiscalia General de Justícia de Ciutat de Mèxic investiga les circumstàncies del crim per identificar els autors, que, segons els primers informes, viatjaven en dues motocicletes.
La seva mort ha generat una gran onada de consternació entre amics, familiars i companys de professió. Segons declaracions de la seva mare al diari Última Hora, Fede era una persona tranquil·la, esportista i allunyada de qualsevol ambient violent: “No hi havia sicaris ni drogues pel mig. Només quatre lladres que van voler robar-li la furgoneta”, va afirmar.
La pèrdua també ha colpit l’equip del programa mexicà ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, en què Fede Dorcaz havia de participar juntament amb la seva parella, la creadora de contingut veneçolana Mariana Ávila. En un comunicat, el programa va expressar el seu condol: “Fede deixa un gran buit en el nostre equip. El seu record i la seva passió continuaran inspirant-nos sempre. Descansi en pau.”
La seva parella, Mariana Ávila, li va dedicar un emotiu missatge a les xarxes socials: “No vull estar ni un dia més sense tu. Sempre seràs la meva persona preferida en tot el món. T’estimaré per sempre.”
La mort de Fede Dorcaz ha deixat un gran buit en el món de la música i la moda, i ha commocionat especialment la comunitat artística de Mallorca i d’Amèrica Llatina, on era molt estimat.
