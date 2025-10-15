La policia investiga l’assassina d’àvies de BCN per una mort a Galícia
Remedios Sánchez, amb una pena de 144 anys i tancada a Teixeiro (la Corunya), tenia un permís quan va matar una dona de 91 anys a casa seva. L’autòpsia va revelar indicis de criminalitat.
Gemma Malvido
Remedios Sánchez, condemnada el 2008 a 144 anys de presó per matar tres dones grans a Barcelona, i interna a la presó de Teixeiro (la Corunya) des de fa gairebé una dècada, està sent investigada des de fa uns dies per un delicte d’homicidi i un altre de robatori a una dona de 91 anys, resident a l’avinguda de Monelos de la Corunya (Galícia). En un primer moment, la mort de la veïna el passat 3 d’octubre es va tractar com un cas de mort per causes naturals, ja que el seu cadàver va ser trobat al bany de casa seva, però l’autòpsia va revelar indicis de criminalitat, per la qual cosa es va obrir una investigació.
Els agents de la Policia Nacional van començar a indagar el succés i van trobar imatges de Sánchez, que en aquell moment disfrutava d’un permís, per la zona, que la relacionen amb el crim. La causa està sent investigada pel Jutjat d’Instrucció número 6 de la Corunya, que ha decretat el secret de sumari de les actuacions. Per aquest motiu no han transcendit més detalls del succés. A Sánchez li van llegir els seus drets a la presó i continua al centre penitenciari. Segons indiquen fonts coneixedores de la investigació, agents de la Policia Nacional van estar a Teixeiro el passat dia 8 i van retirar efectes personals de la presa com a part de les indagacions.
El permís de què va disfrutar Sánchez se li va atorgar seguint el procediment habilitat per a aquest fi, que inclou l’avaluació d’un comitè tècnic, i el vistiplau del jutge de vigilància i el de la fiscalia que, en aquest cas, no va recórrer la concessió. Fonts judicials precisen que no es pot considerar que la dona hagi sigut detinguda de nou perquè ja està complint condemna.
El 2008, Remedios Sánchez va ser condemnada a 144 anys i set mesos de presó per l’assassinat de tres àvies, per cinc delictes d’assassinat en grau de temptativa, set delictes de robatori amb violència i un de furt. Tot i que la condemna supera els 100 anys de privació de llibertat, el màxim compliment efectiu és de 25 anys.
En menys d’un mes
Els fets van passar entre el 10 de juny i el 3 de juliol del 2006 a Barcelona, quan en menys d’un mes va cometre tots els seus atacs i assassinats, que van ser "especialment violents i contra àvies que no podien defensar-se", i a qui intentava asfixiar amb diverses peces de roba. Segons la sentència, "va aprofitar la bondat i ingenuïtat de les àvies per accedir als seus domicilis i realitzar els fets".
Una dona que resideix al mateix portal que la morta explicava ahir a la tarda que "la família no vol parlar", i que els veïns tampoc farien declaracions per respecte a la morta. El succés va passar desapercebut al barri fins que va transcendir la notícia de la investigació, i els responsables de diversos establiments comercials situats als voltants del número 95 de l’avinguda de Monelos indicaven ahir que no tenien coneixement dels fets, i que tampoc havien vist una dona que s’assemblés a la de les fotografies d’arxiu de la sospitosa.
L’excepció va ser un treballador d’una botiga d’alimentació pròxima a l’habitatge de la morta, que considerava la dona una "veïna". Segons explica, malgrat ser nonagenària, era totalment autònoma i se la podia veure caminant i fent encàrrecs pel barri, sola o acompanyada per familiars. El comerciant recordava que fa unes dues setmanes, quan la dona va morir, va veure un cotxe de la funerària que va retirar el cos, i, després, policies tant d’uniforme com de paisà que van realitzar indagacions a l’edifici. L’home tampoc va reconèixer les fotografies d’arxiu de Remedios Sánchez, però va indicar que els agents de policia li van mostrar imatges d’una dona, amb el cabell curt i pèl-roja, a qui sí que creu recordar pel barri.
