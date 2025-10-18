Una persona queda atrapada en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Les Preses
Els Bombers han treballat per excarcerar una persona en un dels vehicles
Núria León
Un accident frontal aquest dissabte el matí a Les Preses talla totalment la carretera C-152. El xoc s'ha produït a les 10.10h entre un turisme i una furgoneta. Fins a cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'excarceració d'una persona que ha quedat atrapada en un dels vehicles. Tres persones han resultat ferides menys greus i han estat traslladades pel SEM a l'Hospital Trueta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: 'Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025