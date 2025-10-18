Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una persona queda atrapada en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Les Preses

Els Bombers han treballat per excarcerar una persona en un dels vehicles

Un accident frontal aquest dissabte el matí a Les Preses talla totalment la carretera C-152. El xoc s'ha produït a les 10.10h entre un turisme i una furgoneta. Fins a cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'excarceració d'una persona que ha quedat atrapada en un dels vehicles. Tres persones han resultat ferides menys greus i han estat traslladades pel SEM a l'Hospital Trueta.

