Cinc detinguts d'entre 16 i 20 anys per la mort violenta d'un menor a Barcelona

La investigació descarta un conflicte entre grups juvenils violents enfrontats

Tram del carrer Antoni de Capmany, de Barcelona, on ha tingut lloc la baralla mortal.

Tram del carrer Antoni de Capmany, de Barcelona, on ha tingut lloc la baralla mortal. / ACN

Tres homes i dues dones d'entre 16 i 20 anys han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra en relació amb la mort a ganivetades d'un jove menor d'edat el 8 de setembre al carrer Antoni de Capmany del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, segons ha explicat la policia catalana. Durant els mateixos fets, un altre menor va resultar ferit de gravetat, igualment per arma blanca. Les detencions s'han fet a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat entre divendres passat i ahir dilluns. La mateixa nit dels fets va començar la investigació que durant aquest mes i mig ha permès identificar i localitzar els presumptes participants en els fets. Dos homes i una dona van passar ahir a disposició judicial i la resta a la Fiscalia de Menors.

A hores d'ara, la investigació descarta que els fets estiguin relacionats amb un conflicte entre grups juvenils violents enfrontats.

Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit del 8 de setembre i quan van arribar a l'indret els Mossos van trobar dos menors ferits per arma blanca. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar les dues víctimes a un centre hospitalari, on finalment una d'elles va morir.

