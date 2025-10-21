Cinc detinguts d'entre 16 i 20 anys per la mort violenta d'un menor a Barcelona
La investigació descarta un conflicte entre grups juvenils violents enfrontats
Tres homes i dues dones d'entre 16 i 20 anys han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra en relació amb la mort a ganivetades d'un jove menor d'edat el 8 de setembre al carrer Antoni de Capmany del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, segons ha explicat la policia catalana. Durant els mateixos fets, un altre menor va resultar ferit de gravetat, igualment per arma blanca. Les detencions s'han fet a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat entre divendres passat i ahir dilluns. La mateixa nit dels fets va començar la investigació que durant aquest mes i mig ha permès identificar i localitzar els presumptes participants en els fets. Dos homes i una dona van passar ahir a disposició judicial i la resta a la Fiscalia de Menors.
A hores d'ara, la investigació descarta que els fets estiguin relacionats amb un conflicte entre grups juvenils violents enfrontats.
Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit del 8 de setembre i quan van arribar a l'indret els Mossos van trobar dos menors ferits per arma blanca. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar les dues víctimes a un centre hospitalari, on finalment una d'elles va morir.
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs