Ana Julia Quesada embargada per indemnitzar els pares de Gabriel Cruz
L'assassina, sis anys després de la sentència, només hauria abonat 233 euros a cada progenitor
Vanesa Lozano
Tothom recorda a Ana Julia Quezada: una assassina que va dissimular durant un temps molt bé, després de cometre el delicte de matar el fill de la seva parella l'any 2018. Doncs ara, l'Audiència d'Almeria ha ordenat embargar les "quantitats que constin al seu peculi" per tal d'indemnitzar als pares de Gabriel Cruz, segons les fonts de Premsa Ibèrica.
En un decret dictat el 8 d'octubre passat, al qual ha accedit aquest mitjà, el lletrat de l'Administració de Justícia de la Secció 2a mana intervenir el sou que Quezada cobra per la feina que fa dins de la presó de Brieva (Àvila), així com els diners que la reclusa hagi pogut rebre per altres vies i que, per tant, tingui disponible dins de la presó.
"Qualsevol quantitat rebuda"
A petició de l'advocada de la mare de Gabriel, Verònica Guerrero, l'Audiència ha decidit embargar Quezada, a més del peculi, "qualsevol altra pensió, assignacions que pogués tenir reconegudes i qualsevol quantitat que hagi rebut per qualsevol concepte".
I és que, sis anys després de la sentència que va condemnar Ana Julia a presó permanent revisable i la va obligar a indemnitzar amb 500.000 euros els pares del nen que va matar, Patrícia Ramírez i Àngel Cruz, l'assassina només ha pagat 233,61 euros a cada progenitor, és a dir, n'ha abonat 467 euros en total.
"Acte altruista"
La decisió judicial ja ha estat recorreguda per Ana Julia Quezada, que s'oposa a l'embargament del seu peculi. Assegura que part dels diners que acumula a la presó procedeix de persones pròximes a ella que li han anat lliurant diferents quantitats per ajudar-la a fer més suportable la seva vida dins de la presó.
Quezada, que ha tingut diverses feines dins de presó, entre elles com a ajudant de cuina, sosté en el seu recurs a l'Audiència d'Almeria que, el sou que cobrava és inembargable perquè no supera el salari mínim vital.
Afegeix que porta "més de dos anys sense exercir activitat remunerada al Centre Penitenciari d'Àvila" i que, per tant, "els diners que consta en el peculi no poden ser objecte de cap embargament, més aviat té consideració d'ajuda humanitària que li presten els seus familiars més afins, en un acte altruista d'aquests, per a l'atenció dels sustento".
Dret a la reparació
Patrícia Ramírez, la mare de Gabriel, rebutja els arguments. La seva advocada defensa en el seu escrit que "la normativa penitenciària no estableix cap inembargabilitat general sobre el peculi, sinó que, per contra, preveu el possible embargament per al compliment de responsabilitats civils derivades del delicte".
Afegeix que "la jurisprudència ha reiterat que la inembargabilitat no és aplicable a sumes que no tinguin naturalesa de salari, sou o pensió, com passa amb els ingressos en el peculi penitenciari procedents de familiars". A més, sosté, encara que els fons que hagi rebut Quezada provinguin de tercers, "una vegada ingressats al peculi passen a formar part del patrimoni del penat i poden ser objecte d'embargament".
L'advocada de la mare de Gabriel recorda en el seu escrit que "permetre que el penat eludeixi el pagament de la responsabilitat civil mitjançant l'al·legació que els fons embargats provenen de familiars suposaria buidar de contingut el dret de la víctima a la reparació".
