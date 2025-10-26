Un ferit en bolcar un cotxe a Santa Cristina d'Aro
Un home ha estat traslladat a lhospital Trueta
Núria León
Un home ha resultat ferit després de bolcar el cotxe que conduïa a Santa Cristina d'Aro. L'avís s'ha rebut a les 7.15h d'aquest diumenge a la carretera C-65 en direcció Sant Feliu de Guíxols. Per causes que es desconeixen el vehicle ha perdut el control i ha topat amb el guarda-raïl i, finalment, ha quedat bolcat en un petit terraplè.
Dues dotacions de Bombers han treballat en l'execració del ferit, que estava atrapat mecànicament a l'interior del cotxe. El SEM l'ha traslladat en estat lleu a l'Hospital Trueta de Girona.
