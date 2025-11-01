Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut un home per fer fotografies a noies a la zona de les barraques de les Fires de Girona

L'arrestat té 49 anys i ha passat a disposició judicial

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 49 anys que estava fent fotografies a noies que pixaven o passejaven a la zona de les barraques de les Fires de Girona, segons ha avançat la SER i han confirmat fonts policials a l'ACN. La detenció l'han fet agents de paisà. Se l'acusa d'assetjament sexual i descobriment i resolució de secrets. Els fets han tingut lloc cap a les quatre i mitja de la matinada. L'arrestat ha passat a disposició judicial.

