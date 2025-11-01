Els Bombers apaguen un incendi en un garatge d’Anglès sense ferits
Quatre dotacions han treballat per apagar les flames
Redacció
Un incendi declarat aquesta matinada al carrer Avellaneda d’Anglès ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís s’ha rebut a les 1:55h , quan diversos veïns han alertat d’un foc en un garatge situat a la planta baixa d’un edifici de dues plantes.
En arribar, els efectius han treballat per apagar les flames i assegurar l’edifici. El foc ha quedat confinat al garatge i no ha provocat ferits ni danys estructurals greus.
Un cop extingit l’incendi, els Bombers han ventilat la zona i han revisat l’immoble per garantir-ne la seguretat.
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Ivan Grima: «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Jordi Pujol demana que el visiti un forense perquè avaluï el seu estat de salut i si pot o no sotmetre’s a judici
- Mor el metge, esportista i expresident del GEiEG Joan Escuder