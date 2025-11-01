Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers apaguen un incendi en un garatge d’Anglès sense ferits

Quatre dotacions han treballat per apagar les flames

Vehicles dels Bombers de la Generalitat / GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

Un incendi declarat aquesta matinada al carrer Avellaneda d’Anglès ha mobilitzat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís s’ha rebut a les 1:55h , quan diversos veïns han alertat d’un foc en un garatge situat a la planta baixa d’un edifici de dues plantes.

En arribar, els efectius han treballat per apagar les flames i assegurar l’edifici. El foc ha quedat confinat al garatge i no ha provocat ferits ni danys estructurals greus.

Un cop extingit l’incendi, els Bombers han ventilat la zona i han revisat l’immoble per garantir-ne la seguretat.

