Una dona ferida en caure amb el cotxe per un talús a Lloret de Mar
El cotxe ha acabat xocant amb un arbre
Núria León
Una dona ha resultat ferida després de tenir un accident amb el cotxe a la C-63, al terme municipal de Lloret de Mar. L'avís s'ha rebut aquest diumenge al matí, al voltant de 2/4 d'11. Per causes que es desconeixen la conductora i única ocupant del vehicle ha perdut el control i ha acabat sortint de la via. Ha caigut per un petit talús i ha acabat impactant contra un arbre.
Els Bombers han treballat amb dues dotacions. El SEM ha traslladat la dona a l'Hospital Trueta de Girona. Encara no ha transcendit quin és el seu estat.
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Restaurant La Deu, els inventors de les patates d'Olot
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Dimissió, destitució o solució
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- Lamine Yamal anuncia la seva ruptura amb Nicki Nicole: 'No ha estat per cap infidelitat
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda