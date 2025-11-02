Ensurt per dos incendis: un camió crema a Aiguaviva i un patinet, a Girona
Ampli desplegament dels bombers en ambdós dos focs
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han treballat en dos incendis a la província de Girona aquesta nit, un a Aiguaviva i l'altre a Girona. El primer foc va tenir lloc diumenge a les 4.44 h a Aiguaviva, al carrer Tarragona, 12, on un camió estacionat a l'exterior d'una empresa de fabricació de palets es va veure afectat pel foc. El vehicle va quedar completament cremat, però les flames no es van propagar a l'edifici ni a les instal·lacions de l'empresa.
Sis dotacions dels Bombers van apagar les flames, que van generar una gran columna de fum visible des de diversos punts de la localitat. No va haver-hi ferits.
El segon incendi va tenir lloc a Girona a les 22.42 h, al carrer de la Riera Pelegret. Un patinet elèctric que es trobava a l'interior d'un garatge va començar a cremar. Quan els Bombers van arribar, van extingir les flames sense que el foc s’estengués més enllà. El cos explica que la propietària va poder tancar ràpidament la porta del garatge, contenint així que el foc es propagués a dins de l'habitatge. Els Bombers van haver de ventilar la casa perquè havia entrat una mica de fum.
La propietària, que va patir un atac d’ansietat, va ser atesa pel SEM, juntament amb dos menors que també es trobaven a l’interior de la casa.
