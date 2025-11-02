Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses
Quatre dotacions han treballat en el rescat
Núria León
Girona
Un home que estava caçant en un bosc de Les Presses ha hagut de ser rescatat en helicòpter després de ser envestit per un porc senglar. El caçador, de 73 anys, ha donat l'avís a les 9.55 h d'aquest matí. Després de la topada amb l'animal estava conscient i estable, però tenia un fort cop al genoll.
Cinc dotacions dels Bombers, entre elles un helicòpter del GRAE, han rescatat el ferit i l'han portat fins a l'Hospital d'Olot. Es desconeixen encara les gravetats de la lesió.
